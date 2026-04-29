به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده، در اظهارنظری تازه به نقد سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال ایران پرداخت و اظهار داشت که ترامپ در حال حاضر دچار سردرگمی شده و راه خروج از بحران جنگ با ایران را نمی‌داند.

به گفته بولتون، اگرچه ترامپ تمایل دارد این وضعیت را به پایان برساند، اما در شرایطی قرار گرفته که در تشخیص گام بعدی و مسیر خروج ناتوان است.

بولتون معتقد است یکی از چالش‌های اصلی ترامپ، مسائل داخلی آمریکا است. او در این باره گفت: «اگر توافقی شکل بگیرد که به هر نحو یادآور توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) باشد، این موضوع می‌تواند ترامپ را در داخل آمریکا در موقعیت سیاسی بسیار دشواری قرار دهد.»

وی همچنین تأکید کرد که ترامپ میان دو راهی «پایان دادن به تنش با ایران» و «پرهیز از پذیرش توافقی شبیه برجام» گرفتار شده و همین تضاد، او را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده است.

بولتون در نهایت ریشه این مشکلات را در نبود یک نگاه راهبردی مشخص در تیم ترامپ دانست که باعث شده واشینگتن فاقد یک نقشه راه روشن برای پایان دادن به این بحران باشد.

