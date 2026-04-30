به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین سید حسین مؤمنی در آیین خطبهخوانی صبحگاهی به مناسبت دهه کرامت و سالروز ولادت امام رضا(ع) ضمن تبریک فرارسیدن میلاد ثامنالحجج(ع) به تبیین فرازهایی از «زیارت جوادیه» پرداخت.
سخنران حرم مطهر با اشاره به اینکه زیارت جوادیه از سوی امام جواد(ع) انشاء شده و موردتوجه ویژه رهبر شهید بوده است، چهار کلیدواژه اساسی از این زیارت را برشمرد و گفت: اولین فراز کلیدی این زیارت «السَّلَامُ عَلَیٰ فَرْحَةِ الْقُلُوبِ؛ سلام بر کسی که باعث شادی دلهاست» میباشد؛ هرگاه دل گرفت، یک سلام قلبی به امام رضا(ع) تمام غم و اندوه را به شادی تبدیل میکند.
وی افزود: دومین فراز کلیدی این زیارت «السَّلَامُ عَلَیٰ فَرَجِ الْکُرُوبِ؛ سلام بر گشاینده غمها و مشکلات» است. کورترین گرهها به دست علی بن موسی الرضا(ع) باز میشود؛ سومین فراز «السَّلَامُ عَلَی الْإِمَامِ الرَّؤُوفِ»؛ سلام بر امام رئوف، مهربانی فوق تصور و چهارمین فراز کلیدی «السَّلَامُ عَلَی اللَّهْفَانِ الْقَانِی»؛ سلام بر پناه آوارگان و دربهدران است.
