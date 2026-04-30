برگزاری دوره تخصصی «مهدویت» در حرم مطهر بانوی کرامت

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۹
مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، دوره آموزشی «مهدویت» را با هدف ارتقای شناخت نظری به درک عمیق‌تر از منجی آخرالزمان، با تدریس به صورت پخش زنده در پیامرسان ایتا برگزار می‌کند.

مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس، دوره تخصصی «مهدویت» را برگزار می‌کند.

این دوره که برای عموم علاقه‌مندان به مباحث مهدویت طراحی شده و تلاش دارد تا مخاطبان را از شناخت نظری به درک عمیق‌تری از مفهوم انتظار و نقش منتظران در عصر غیبت رهنمون سازد.

عنوان این دوره «مهدویت» و هدف آن، تربیت منتظرانی آگاه و آماده برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) اعلام شده است.پ

زمان برگزاری این دوره، هر دوشنبه ساعت ۲۰ می‌باشد و علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت رایگان و به‌صورت پخش زنده، از طریق کانال مرکز قرآن و حدیث در پیام‌رسان ایتا به نشانی https://eitaa.com/qhkarimeh به تماشای این جلسات بنشینند.

مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، از تمامی علاقه‌مندان به معارف مهدوی دعوت می‌کند تا با مشارکت در این دوره، گامی در جهت تعمیق باورهای خود و آمادگی برای ظهور بردارند.

