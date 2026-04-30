برگزاری دوره تخصصی «مهدویت» در حرم مطهر بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس، دوره تخصصی «مهدویت» را برگزار می‌کند.

این دوره که برای عموم علاقه‌مندان به مباحث مهدویت طراحی شده و تلاش دارد تا مخاطبان را از شناخت نظری به درک عمیق‌تری از مفهوم انتظار و نقش منتظران در عصر غیبت رهنمون سازد.

عنوان این دوره «مهدویت» و هدف آن، تربیت منتظرانی آگاه و آماده برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) اعلام شده است.پ

زمان برگزاری این دوره، هر دوشنبه ساعت ۲۰ می‌باشد و علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت رایگان و به‌صورت پخش زنده، از طریق کانال مرکز قرآن و حدیث در پیام‌رسان ایتا به نشانی https://eitaa.com/qhkarimeh به تماشای این جلسات بنشینند.

مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، از تمامی علاقه‌مندان به معارف مهدوی دعوت می‌کند تا با مشارکت در این دوره، گامی در جهت تعمیق باورهای خود و آمادگی برای ظهور بردارند.

