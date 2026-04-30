به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، با ابراز نگرانی نسبت به انتشار رسمی «قانون مبلغین» توسط حکومت طالبان، درباره تبعیض مذهبی در این کشور هشدار داد.
بنت روز چهارشنبه (۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با نگرانی متوجه شدیم که قانون مبلغین به طور رسمی در جریده رسمی منتشر شده و ظاهراً بر خلاف قوانین بینالمللی حقوق بشر، به نفع مکتب حنفی تبعیض ایجاد کرده است.»
وی تأکید کرد که حقوق بشر از اقلیتهای مذهبی و قومی حمایت میکند و افزود که تحلیل کامل و دقیق این قانون در حال انجام است.
این قانون که شامل ۱۷ ماده است، پس از تأیید رهبر طالبان منتشر شده و تبلیغ و آموزش عقاید مذهبی را عمدتاً بر اساس مذهب حنفی الزامی میداند. منتقدان معتقدند این قانون تنوع مذهبی افغانستان، بهویژه حضور قابل توجه شیعیان، را نادیده گرفته و فضای تبلیغ سایر مذاهب را محدود میکند.
انتشار این قانون در ادامه نگرانیهای بینالمللی از وضعیت حقوق اقلیتهای مذهبی در افغانستان صورت گرفته است.
..........
پایان پیام/
نظر شما