مقام سابق آمریکایی: واشنگتن فناوری مقابله با موشک هایپرسونیک را ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ "رندی منر"، ژنرال بازنشسته آمریکایی در گفت‌وگو با "ماریو نوفال"، فعال رسانه‌ای اعلام کرد ایالات متحده در حال حاضر فناوری لازم برای متوقف کردن هیچ موشک هایپرسونیکی را در اختیار ندارد.

پیشتر نیز "مارک برکوویتز"، معاون وزیر جنگ آمریکا در امور سیاست فضایی در جلسه‌ای از کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا اذعان کرد که ارتش آمریکا در حال حاضر هیچ راهکاری برای دفاع در برابر سلاح‌های هایپرسونیک یا موشک‌های کروز پیشرفته ندارد.

وی گفت: «ما در برابر هر نوع حمله دیگری با موشک‌های بالستیک توانایی بسیار محدودی داریم و امروز هیچ دفاعی در برابر سلاح‌های هایپرسونیک یا موشک‌های کروز پیشرفته نداریم.»

