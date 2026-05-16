امام جمعه شرق کابل: ایران با مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل، الگوی عزت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید آقا حسن حسینی بلخی، امام جمعه موقت شرق کابل، در خطبههای نماز جمعه این هفته در حسینیه عمومی قلعه فتحالله با اشاره به تحولات منطقه، از مقاومت ایران در برابر فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی تمجید کرد.
وی با اشاره به تنشهای اخیر میان جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: استکبار جهانی تحمل استقلال، عزت و اقتدار کشورهای اسلامی را ندارد و همواره تلاش میکند ملتهای مسلمان را وابسته و مطیع خود نگه دارد.
حسینی بلخی با استناد به آیه شریفه «لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم» تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در عمل نشان داده است در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نمیشود و استقلال خود را حفظ خواهد کرد.
خطیب جمعه افزود که مقاومت ملتهای اسلامی در برابر تجاوز و سلطهطلبی، عامل مهم حفظ عزت و اقتدار جهان اسلام است و ملتهای مسلمان باید با وحدت و همبستگی در برابر توطئههای دشمنان ایستادگی کنند.
حسینی بلخی در بخش دیگری از خطبهها، با اشاره به روز جهانی موزه و میراث فرهنگی، بر لزوم حفظ آثار تاریخی و فرهنگی برای انتقال هویت اسلامی و ملی به نسلهای آینده تأکید کرد. وی همچنین روز بزرگداشت فردوسی را گرامی داشت و زبان فارسی را دومین زبان مهم اسلامی دانست که در طول تاریخ نقش برجستهای در نشر معارف اسلامی و تولید آثار علمی و فرهنگی داشته است.
..............
پایان پیام/
نظر شما