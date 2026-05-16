به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که با ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، چالشهای میدانی و انسانی در این کشور روزبهروز افزایش مییابد، بیمارستانهای جنوب لبنان همچنان شاهد نبردی روزانه برای حفظ حداقل خدمات درمانی و نجات جان انسانها هستند تا جایی که برخی از آنها به پناهگاهی برای کادر پزشکی، پرستاران و خانوادههایشان تبدیل شدهاند؛ از جمله کودکانی که زخمهای عمیق روحی ناشی از حملات نزدیک را با خود حمل خواهند کرد.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید» بیمارستانهای دولتی و خصوصی جنوب لبنان دیگر صرفاً مراکز درمانی برای مداوای مجروحان و بیماران نیستند، بلکه با تشدید حملات رژیم صهیونیستی به این کشور، به خطوط مقدم نبردی تبدیل شدهاند که زیر سایه بمباران، هشدارهای مداوم و ترس همیشگی از هدف قرار گرفتن فعالیت میکنند.
در میان بیمارستانهای نبطیه و تبنین در استان نبطیه و شهر صور در استان جنوب، پزشکان، پرستاران و کارکنان درمانی همچنان به وظیفه انسانی خود ادامه میدهند؛ آن هم در شرایطی که شمار نیروهای پزشکی کاهش یافته، خانوادههای آنان آواره شدهاند و برخی بخشهای بیمارستانها به محل اسکان آوارگان تبدیل شده است. در حالی که فشارهای میدانی و انسانی هر روز بیشتر میشود، این بیمارستانها همچنان شاهد نبردی روزانه برای حفظ حداقل امکانات درمانی و حیات هستند.
جنوب لبنان زیر فشار جنگ و کمبود امکانات
بر اساس اعلام دفتر رسانهای وزارت بهداشت لبنان در ۱۳ مه جاری، حملات اسرائیل تاکنون سه بیمارستان شامل بیمارستان دولتی «میس الجبل»، بیمارستان دولتی «بنت جبیل» و بیمارستان «شهید صلاح غندور» در بنت جبیل را از چرخه خدمت خارج کرده است. همچنین ۱۶ بیمارستان دیگر در لبنان بهصورت جزئی یا کامل تخریب شدهاند. در ضاحیه جنوبی بیروت نیز بیمارستانهای «الساحل»، «الرسول الأعظم» و «بهمن» برای پذیرش مجروحان و بیماران دوباره بازگشایی شدهاند.
در شهرستان بنت جبیل در استان نبطیه، بیمارستان دولتی تبنین با وجود هشت بار هدف قرار گرفتن اطراف آن، همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد و مسئولان آن تلاش میکنند آمادگی پزشکی و لجستیکی بیمارستان را در شرایطی بسیار دشوار حفظ کنند.
دکتر «محمد حمادی» مدیر بیمارستان دولتی تبنین به روزنامه «العربی الجدید» گفت که این بیمارستان، آسیبهایی به شیشهها، درها و برخی تجهیزات پزشکی دیده است، اما همچنان با وجود خطرات پیرامونی به وظیفه حرفهای و انسانی خود ادامه میدهد. حدود ۷۰ نفر از کادر پرستاری و اداری در بیمارستان تبنین، فعالیت میکنند که در میان آنها ۱۰ پزشک با تخصصهای مختلف بهویژه جراحی و ارتوپدی حضور دارند؛ تخصصهایی که برای درمان مجروحان جنگ بسیار مهماند.
حمادی درباره کفایت کادر درمانی برای شرایط اضطراری اظهار داشت: تعداد نیروها کافی است و اگر به پزشکان بیشتری نیاز داشته باشیم، میتوانیم درخواست اعزام نیرو بدهیم. پیش از جنگ حدود ۲۰۰ نفر در بیمارستان کار میکردند که ۱۳۰ نفر از آنها از تخصصهای مختلف آواره شدهاند.
او درباره وضعیت لجستیکی نیز توضیح داد که نیازهای اساسی تأمین شده و وزارت بهداشت لبنان با همکاری کمیته بینالمللی صلیب سرخ و سازمان پزشکان بدون مرز، اقلام ضروری از جمله سوخت، اکسیژن، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی را فراهم میکنند. بیشتر اعضای کادر درمان شبها در بیمارستان میمانند و شش نفر از اعضای کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز در اینجا مستقر هستند.
حمادی در پایان گفت: تا زمانی که جادهها باز باشند، خطری از بابت قطع تجهیزات پزشکی وجود ندارد و ارتش لبنان نیز روزانه آب مورد نیاز بیمارستان را تأمین میکند.
صور؛ شهری که بیمارستانهایش پناهگاه شدند
در شهر صور، بحران ابعاد تازهای پیدا کرده است؛ برخی بیمارستانها به پناهگاه کادر درمان و خانوادههایشان تبدیل شدهاند، آن هم در حالی که شمار آوارگان افزایش یافته و نیاز به خدمات درمانی از جمله درمانهای مزمن و اورژانسی، همچنان ادامه دارد.
دکتر «وائل مروه» مدیر بیمارستان جبل عامل به روزنامه «العربی الجدید» گفت که یکی از طبقات بیمارستان به محل اسکان خانوادههای کادر پرستاری تبدیل شده است؛ زیرا آنها جایی برای پناه بردن نداشتهاند و نیازهای اولیهشان مانند غذا، نوشیدنی و وسایل بهداشتی در همانجا تأمین میشود. تا این لحظه تجهیزات و ملزومات موجود است و همکاری گستردهای با وزارت بهداشت لبنان داریم. همچنین صلیب سرخ جهانی و پزشکان بدون مرز نیز با پوشش امنیتی، تجهیزات پزشکی را به ما میرسانند.
مروه نسبت به هشدارهای اسرائیل که به نزدیکی بیمارستان رسیده، ابراز نگرانی کرد و تصریح کرد: در صورت هدف قرار گرفتن دوباره پل القاسمیه ــ که شهرهای صور و صیدا را به هم متصل میکند ــ ممکن است سوخت بیمارستان جبل عامل به پایان برسد.
او افزود: در حال حاضر ۱۲۰ نفر، از جمله ۴۰ پزشک با تخصصهای مختلف، در بیمارستان جبل عامل مشغول به کار هستند؛ بیمارستانی که علاوه بر بیماران، حدود ۸۰ هزار آواره ساکن صور را نیز پوشش میدهد. بخش شیمیدرمانی بیماران سرطانی همچنان فعال است و داروها از طریق وزارت بهداشت به بیمارستان میرسند.
مروه میگوید: پیش از جنگ، بیمارستان جبل عامل حدود ۴۰۰ نفر کادر درمانی داشت و آواره شدن بخش بزرگی از آنها در جنگ امری طبیعی است. تمام مجروحان جنگ و آوارگان با هزینه وزارت بهداشت لبنان، درمان میشوند و این وزارتخانه با بیمارستان ما مانند یک بیمارستان دولتی برخورد میکند.
او در پایان گفت: تا حد امکان مواد غذایی ذخیره میکنیم؛ زیرا نگران شدت گرفتن حملات و قطع کمکها هستیم. بسیاری از ساکنان شهر صور نیز مواد غذایی و اقلام بهداشتی ذخیره کردهاند.
در کنار چالشهای پزشکی و لجستیکی، «حسین احمد» مدیر بخش پرستاری بیمارستان جبل عامل، مسئولیت دشوار تأمین محل اسکان و شرایط زندگی مناسب برای خانوادهها و بستگان کارکنانی که به بیمارستان پناه آوردهاند را بر عهده دارد. او میگوید: فشار روانی فقط ناشی از دیدن خون و مجروحان نیست، بلکه از صحنه آوارگی و شکستن روحیه مردم نیز سرچشمه میگیرد.
او افزود: اخیراً با شدت گرفتن بمباران اطراف شهر صور، خیابانهای اطراف بیمارستان جبل عامل پر از خودروهای مردم شد که شب را داخل ماشینهایشان گذراندند و فقط خواستار استفاده از سرویسهای بهداشتی بیمارستان بودند.
به گفته حسین احمد، این جنگ از جنگ سال ۲۰۲۴ چه از نظر شدت حملات هوایی و توپخانهای رژیم صهیونیستی و چه از نظر شمار شهدا و مجروحان، سختتر است.
در شهر صور سه بیمارستان دیگر شامل بیمارستان لبنانی ـ ایتالیایی، بیمارستان حیرام و بیمارستان دولتی صور، نیز فعالاند.
نبطیه؛ تشدید حملات و افزایش مجروحان
در استان نبطیه، اوضاع خطرناکتر به نظر میرسد و هشدارهای مکرر رژیم صهیونیستی و گسترش حملات توپخانهای فشار سنگینی بر بیمارستانها و کادر درمان این استان، وارد کرده است.
دکتر «حسن وزنه» مدیر بیمارستان دولتی نبطیه، گفت: روزانه بیش از ۱۰ مجروح به بیمارستان منتقل میشوند و تا زمانی که مسیر ارتباطی ما با صیدا و بیروت باز باشد، نگرانی از بابت کمبود تجهیزات پزشکی یا سوخت وجود ندارد.
او به مناسبت روز جهانی پرستاری در ۱۲ مه، مراسمی ساده برای کادر پرستاری برگزار و از تلاشها و ایستادگی آنان در شرایط دشوار قدردانی کرد.
پیش از آغاز آتشبس میان لبنان و اسرائیل در ۱۷ آوریل، حدود ۴۰ خانواده از کارکنان بیمارستان بهویژه پرستاران، در داخل بیمارستان دولتی نبطیه، سکونت داشتند. پس از آغاز آتشبس، وزنه از آنها خواست به مکانهای امن منتقل شوند، زیرا حضور خانوادهها در این بیمارستان باعث اختلال در روند کار میشد؛ با این حال هنوز ۱۰ خانواده در بیمارستان حضور دارند و برخی از ساکنان نبطیه نیز چادرهایی در اطراف بیمارستان برپا کردهاند.
در حال حاضر ۱۰۰ نفر از کادر درمانی در بیمارستان دولتی نبطیه فعالیت میکنند، در حالی که پیش از جنگ شمار کارکنان آن حدود ۴۰۰ نفر بود. با وجود افزایش حملات، بهویژه علیه تیمهای امدادی، وزنه میگوید که نیروهای موجود برای انجام وظایف کافی هستند.
«علی عمیص» مسئول کادر پرستاری و بخش اورژانس بیمارستان دولتی نبطیه در دوران جنگ درباره دشواریهای کار میگوید: مشکل فقط انجام وظیفه انسانی در سایه خطر حملات نیست، بلکه نگرانی برای خانوادههای کارکنان هم وجود دارد؛ خانوادههایی که به مناطق امن منتقل شدهاند اما همچنان در شرایط سخت و تحت فشار زندگی میکنند.
او افزود: برخی خانوادهها داخل بیمارستان زندگی میکنند و در میان آنها کودکانی هستند که به دلیل بمبارانهای شدید دچار حملات ترس و وحشت میشوند. این کودکان زخمهای عمیقی از جنگ با خود خواهند داشت.
عمیص تأکید کرد: وضعیت نبطیه پس از آغاز آتشبس بدتر شده و در روزهای اخیر شمار زیادی شهید و مجروح به بیمارستان منتقل شدهاند.
او یکی از تلخترین صحنههای جنگ را رسیدگی به پیکر شهدای سوری و اتیوپیایی دانست که به دلیل نداشتن بستگان، مدتها در سردخانه باقی میمانند.
وی همچنین حملات مداوم رژیم صهیونیستی به تیمهای امدادی را جنایت جنگی آشکار توصیف کرد و گفت: بعید نیست بیمارستانها نیز مانند غزه هدف قرار گیرند.
او در پایان خاطرنشان کرد: ما وظیفه انسانی خود را انجام میدهیم و همه چیز را به خدا سپردهایم.
بیمارستانهای جنوب لبنان؛ نبرد برای حفظ زندگی
در شهر نبطیه دو بیمارستان دیگر شامل بیمارستان «النجدة الشعبیة» و بیمارستان دانشگاهی «شیخ راغب حرب» وجود دارد. بیمارستان النجدة الشعبیة عملاً به یک بیمارستان صحرایی تبدیل شده است.
دکتر «منی ابوزید» مدیر این بیمارستان، گفت: اوضاع بسیار خطرناک شده و شماری از غیرنظامیان در بیمارستان پناه گرفتهاند؛ زیرا تصور میکردند آتشبس آرامش را بازمیگرداند.
او افزود: تا این لحظه کمبودی در تجهیزات پزشکی نداریم، اما نگران محاصره شدن بیمارستان و تکرار سناریوی روستاهای مرزی بهویژه با گزارشهایی درباره نزدیک شدن ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه زوطر در نزدیکی نبطیه، هستیم.
به گفته ابوزید، این بیمارستان اکنون ۹۵ کارمند در بخشهای پرستاری، اداری و فنی و ۱۰ پزشک با تخصصهای مختلف دارد، اما با کمبود متخصص ارتوپدی مواجه است.
او درباره وضعیت روحی پزشکان گفت: برخی از پزشکان به استراحت نیاز دارند تا بتوانند به کار ادامه دهند. آنچه امروز در جنوب لبنان رخ میدهد، کاملاً متفاوت از جنگ ۲۰۲۴ است. چالشها بسیار بزرگاند و امیدواریم حمایت صلیب سرخ جهانی و پزشکان بدون مرز ادامه پیدا کند؛ زیرا نبود این سازمانها باعث کمبود شدید تجهیزات پزشکی و مواد غذایی خواهد شد.
ابوزید در پایان خاطرنشان کرد: در بیمارستان النجدة الشعبیة همچنین تیمهای امدادی وابسته به دفاع مدنی لبنان و صلیب سرخ لبنان مستقر هستند. ما جان این افراد را نیز مسئولیت خود میدانیم.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما