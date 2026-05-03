به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محافل معارفی حرم بانوی کرامت از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از سوی روابط عمومی و تبلیغات اعلام شد.

مراسم صبحگاهی حرم بانوی کرامت از روز شنبه تا چهارشنبه با قرائت سوه فتح، پنجشنبه قرائت زیارت عاشورا توسط حجت الاسلام سید رضا حسینی‌نژاد و جمعه قرائت دعای ندبه و سخنرانی توسط حجت الاسلام مرتضی طاهری در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

محافل ویژه شرح آیات احکام و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه قبل از ظهر، از شنبه تا پنجشنبه توسط حجج اسلام محمد صادق کفیل، محمد اسماعیل خورشیدی، محمد هادی هدایت، علی خلیل پور، روح الله راسل، محمد حاج ابوالقاسم و جمعه با سخنرانی حجت الاسلام محسن حیدری کاشانی برگزار می‌شود.

همچنین محافل ویژه قرائت زیارت نامه حضرت معصومه سلام الله علیها از شنبه تا پنجشنبه بعد از نماز عصر در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

محافل عصرگاهی نیز از شنبه تا پنجشنبه با سخنرانی حجج اسلام سید حسن یوسفی، حسین وحیدپور، حمیدرضا گودرزی، حمیدرضا داوودوندی، سید علی حسینی و عبدالجواد ابراهیم‌فر و جمعه نیز قرائت زیارت آل یاسین با نوای سعید اکبریان و سخنرانی حجت الاسلام محمد صادق کفیل برگزار می‌شود.

مراسم شبانگاهی نیز بعد از نماز عشا در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت شنبه با سخنرانی حجت الاسلام محمد رضا اعوانی، یکشنبه کرسی تلاوت فاطمی، دوشنبه با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید صادق میرشفیعی، سه شنبه با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین احمد لقمانی و قرائت دعای توسل با نوای رضا عاصی و حضور هیئت جانبازان استان قم، چهارشنبه با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی، پنجشنبه با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد و قرائت دعای کمیل با نوای رضا ولی زاده و جمعه نیز با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین تراشیون برگزار خواهد شد.

خاطرنشان می شود محفل زیارت جامعه کبیره پنجشنبه ساعت ۲۱:۳۰ با نوای حجت الاسلام ناصر شهیدی و همچنین دعای کمیل نیمه شب با سخنرانی حجت الاسلام مؤمنی و قرائت دعا با نوای عباس حیدرزاده در حرم بانوی کرامت برگزار می‌شود.

