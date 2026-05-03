به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا در ایران با بی‌اثر خواندن تهدیدات آمریکا علیه دبیرکل این جنبش تأکید کرد: مقاومت ضمن حمایت قاطع از ابوالاء الولایی، برای پاسخ نظامی سخت و تغییر قواعد درگیری با متجاوزان آمادگی کامل دارد و جهنم را برای آنان رقم خواهد زد.

حسن العبادی با اشاره به استیصال واشنگتن در مقابله با بازوان قدرتمند مقاومت در عراق، خاطرنشان کرد: تعیین جایزه برای شناسایی محل حضور دبیرکل کتائب سیدالشهدا، نشان‌دهنده شکست راهبردهای میدانی آمریکا در منطقه است.

وی تصریح کرد: این تهدیدات نه‌تنها اراده ما را سست نمی‌کند، بلکه ما را در صیانت از رهبری خود مصمم‌تر می‌سازد؛ ما با تمام وجود پشت سر ابوالاء الولایی ایستاده‌ایم.

نماینده کتائب سیدالشهدا با هشدار به نیروهای اشغالگر و رژیم صهیونیستی، افزود: مقاومت اسلامی عراق اکنون در وضعیت آماده‌باش نظامی کامل به سر می‌برد و هرگونه تجاوز یا حماقت از سوی دشمن، با واکنشی برق‌آسا و ویرانگر مواجه خواهد شد.

وی افزود: ما به دنبال تغییر قواعد درگیری هستیم و راهبردهای جدید ما، فضای تنفسی را برای متجاوزان تنگ خواهد کرد.

العبادی در پایان با تأکید بر پیوند ناگسستنی این جنبش با محور مقاومت به رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تأکید کرد: کتائب سیدالشهدا به عنوان بازوی ضربتی این محور، تا اخراج کامل آخرین سرباز آمریکایی از خاک عراق و نابودی توطئه‌های صهیونیستی در میدان باقی خواهد ماند.

