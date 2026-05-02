واکنش وزارت کشور سوریه به ترور خطیب حرم حضرت زینب(س)

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور سوریه ضمن خطرناک توصیف کردن ترور خطیب مرقد حضرت زینب(س) در حومه دمشق، متعهد شد عاملان این اقدام را که با هدف فتنهانگیزی و برهم زدن ثبات کشور انجام شده است، شناسایی و بازخواست کند.
وزارت کشور سوریه با انتشار بیانیهای اعلام کرد: با دقت و اهتمام فراوان، تلاشهای سازمانیافته روزهای اخیر برای متزلزل کردن امنیت و صلح اجتماعی را دنبال میکند.
به گزارش العربی الجدید، در این بیانیه که شب گذشته صادر شد، تصریح شده است: هدف قرار گرفتن و جان باختن «فرحان حسن المنصور»، خطیب مقام حضرت زینب(س) بر اثر انفجار بمب در خودروی شخصیاش، بخشی از یک مسیر تنشزای خطرناک برای هدف قرار دادن چهرههای مذهبی و اجتماعی است و این جنایات بی شک بدون بازخواست نخواهد ماند و نهادهای ذیصلاح تحقیقات خود را برای روشن شدن ابعاد حادثه و شناسایی عاملان آن آغاز کردهاند.
شبکه الاخباریه سوریه روز گذشته با اشاره به جان باختن خطیب مرقد حضرت زینب(س) بر اثر انفجار نارنجک یا بمبی در داخل خودرو اعلام کرد: نیروهای امنیتی بلافاصله منطقه را محاصره و تحقیقات گستردهای را برای شناسایی عاملان احتمالی و کشف جزئیات دقیق حادثه آغاز کردند.
این ترور در حالی صورت میگیرد که منطقه زینبیه پیش از این نیز هدف طرحهای تروریستی بوده است از جمله در ژانویه ۲۰۲۵ که وزارت کشور سوریه از خنثیسازی عملیات داعش برای انفجار در داخل حرم خبر داده بود.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما