به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ شاپور حسنزوی، نماینده پیشین مردم لوگر در پارلمان افغانستان، در گفتوگویی تازه با یک رسانه خارج از کشور مدعی شده است که دو دخترش در افغانستان ربوده شدهاند و برخی نهادهای وابسته به وزارت کشور طالبان در این رویداد نقش داشتهاند.
او بدون ارائه جزئیات دقیق درباره زمان، مکان و نحوه وقوع این حادثه، گفته است که پیگیریهایش تاکنون به نتیجه نرسیده و این موضوع نگرانیهای جدی برای خانوادهاش ایجاد کرده است.
حسنزوی که پس از بازگشت به افغانستان امیدوار بود بتواند زندگی عادی خود را از سر بگیرد، اکنون تأکید میکند که از این تصمیم «بهشدت پشیمان» است.
به گفته او، شرایط کنونی افغانستان برای زندگی «مناسب و قابل تحمل نیست» و فضای امنیتی و اجتماعی کشور «بسته، مبهم و غیرقابل پیشبینی» شده است.
این نماینده پیشین پارلمان همچنین از برخورد طالبان با خود انتقاد کرده و مدعی شده است که اعضای این گروه نهتنها احترام جایگاه سیاسی سابق او را حفظ نکردهاند، بلکه در مواردی با الفاظ توهینآمیز با وی برخورد کرده هاند.
به گفته حسنزوی، رفتار طالبان با چهرههای سیاسی دولت پیشین «تحقیرآمیز» است و هیچ تضمین روشنی برای حفظ امنیت، کرامت و حقوق افراد بازگشته وجود ندارد.
با وجود انتشار این اظهارات، تاکنون هیچ مقام رسمی طالبان به ادعاهای مطرحشده از سوی حسنزوی واکنش نشان نداده و این موضوع همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
این در حالی است که طالبان پس از بهدستگرفتن قدرت در سال ۲۰۲۱، سیاست موسوم به «عفو عمومی» را اعلام کرده و از مقامها و چهرههای دولت پیشین خواسته بودند به افغانستان بازگردند.
مقامهای ارشد طالبان، از جمله ملا محمد حسن آخوند، نخستوزیر این گروه، بارها تأکید کردهاند که بازگشتکنندگان در امنیت خواهند بود و هیچگونه تهدیدی متوجه آنان نخواهد شد.
در همین چارچوب، کمیسیون تماس با شخصیتهای افغان نیز پیشتر اعلام کرده بود که برای شماری از مقامهای بازگشته کارت مصونیت صادر شده و نیروهای امنیتی اجازه بازداشت یا پیگرد آنان را ندارند.
با این حال، گزارشهای متعدد داخلی و بینالمللی نشان میدهد که این تعهدات در مواردی با تردیدها و چالشهای جدی روبهرو بوده است.
