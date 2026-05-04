پروژه «سه جنوب»؛ آیا اسرائیل در پی ساخت امپراتوری مرزی است؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با گسترش دستورات تخلیه از سوی اسرائیل که اکنون بیش از ۱۱۰ روستا در جنوب لبنان را دربر گرفته و حتی در برخی موارد از شمال رود لیطانی فراتر رفته، روند اجرای سیاست زمین سوخته در این منطقه، شتاب گرفته است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، این وضعیت بحرانی در میدان، پرسش‌های راهبردی مهمی را درباره اهداف اسرائیل مطرح می‌کند. آیا این اقدامات صرفاً به ترتیبات امنیتی محدود می‌شود یا اینکه تل‌آویو در حال زمینه‌سازی برای تحمیل واقعیتی ژئوپلیتیکی جدید است که به جابه‌جایی جمعیت و تصرف تدریجی زمین منجر می‌شود؟

جایگزین پیروزی مطلق

در این چارچوب، «رائد نعیرات» کارشناس مسائل اسرائیل، معتقد است که اسرائیل از نظر ساختاری و تاریخی تنها تحت فشارهای قهری از استراتژی‌های خود عقب‌نشینی می‌کند.

او در گفت‌وگو با شبکه الجزیره توضیح می‌دهد که با ناتوانی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل در تحقق پیروزی مطلق که وعده داده بود، گزینه جایگزینی که اکنون به جریان راست افراطی و جامعه اسرائیل ارائه می‌شود، سیاست کنترل زمین است.

نعیرات تأکید می‌کند که حجم گسترده تخریب سیستماتیک و ویران‌سازی صدها خانه در مناطق جنوب لبنان در کنار طرح‌های آکادمیک و شهرک‌سازی که خواستار اسکان در این مناطق هستند، نشان‌دهنده نیتی پنهان برای سلطه دائمی اسرائیل در جنوب لبنان است؛ هرچند نهادهای اسرائیلی خود نیز به دشواری تحقق این هدف در میدان آگاه‌اند.

سه جنوب

از سوی دیگر، «ولید العمری» مدیر دفتر شبکه الجزیره در فلسطین، این تحولات را در چارچوب پروژه‌ای توسعه‌طلبانه‌تر می‌بیند که فراتر از جغرافیای لبنان است.

او معتقد است که تخلیه گسترده روستاها، اقدامی موقت و صرفاً امنیتی نیست، بلکه بخشی از طرح «سه جنوب» (نوار غزه، جنوب لبنان و جنوب سوریه) به شمار می‌رود.

به گفته او، اسرائیل تلاش دارد الگوی اعمال‌شده در غزه را در جنوب لبنان تا رود لیطانی تکرار کند؛ در چارچوب جاه‌طلبی‌ که به تعبیر او رنگ‌وبوی امپراتوری دارد و هدفش ایجاد قدرتی مستقل از نظر مالی و نظامی از ایالات متحده آمریکا است؛ به‌گونه‌ای که کنترل این مناطق مرزی توسط اسرائیل حتی پس از پایان جنگ نیز حفظ شود.

بن‌بست لبنانی

در مقابل، موضع لبنان میان دو مسیر تقسیم شده است. دیپلماسی دولتی که بر فشار آمریکا، حساب می‌کند و اقدام مقاومت که به میدان تکیه دارد.

«طارق ترشیشی» نویسنده و تحلیلگر سیاسی، توضیح می‌دهد که تخریب هدفمند در خط مقدم جنوب لبنان یا با هدف کنترل کامل و جلوگیری از بازگشت آوارگان انجام می‌شود، یا برای تحمیل واقعیتی که بازسازی را به فرآیندی طولانی‌مدت و مشروط به ترتیبات امنیتی و سیاسی حتی تا حد مطالبه توافق صلح یا عادی‌سازی روابط با اسرائیل، تبدیل کند.

با این حال، این اهداف اسرائیل با رویکرد سخت‌گیرانه در مذاکرات مواجه است. به گفته نعیرات، اسرائیل خواهان عادی‌سازی روابط بدون هزینه است و هم‌زمان خواستار خلع سلاح حزب‌الله بدون ارائه حتی گام‌های تاکتیکی مانند توقف حملات می‌باشد.

در چنین شرایطی، تحلیلگران معتقدند لبنان در یک نقطه عطف قرار گرفته است: در حالی که دولت لبنان بر اصل عدم مذاکره پیش از توقف آتش‌بس تأکید دارد، ماشین نظامی اسرائیل به پیشروی و تخریب روستاهای مرزی در جنوب لبنان ادامه می‌دهد؛ تلاشی برای تحمیل نوعی امپراتوری مرزی که در آن زمین سوخته به‌عنوان تضمین امنیتی و شهرک‌سازی به‌عنوان هدفی به تعویق‌افتاده عمل می‌کند.

با وجود برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله از ۱۷ آوریل و تمدید آن پس از مذاکرات مستقیم در واشنگتن، ارتش اسرائیل همچنان به حملات، به‌ویژه در جنوب لبنان، ادامه می‌دهد که به شهید و زخمی شدن افراد منجر شده است.

