  1. صفحه اصلی
  2. چندرسانه‌ای
  3. ویدیو خبری

ویدیو | خاخام یونس حمامی لاله‌زار: ما یهودیان ایران با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بیعت می‌کنیم

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶
کد مطلب: 1809673
ویدیو | خاخام یونس حمامی لاله‌زار: ما یهودیان ایران با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بیعت می‌کنیم

رهبر جامعۀ یهودیان ایران در سخنرانی خود در میدان انقلاب اعلام بیعت یهودیان ایران با رهبر سوم انقلاب اسلامی را اعلام داشت.

دریافت 13 MB

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خاخام اعظم یونس حمامی لاله‌زار، رهبر مذهبی و رئیس جامعه یهودیان ایران، وفاداری خود را به رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای اعلام کرد.

وی در سخنرانی خود در تظاهرات میدان انقلاب تهران، ضمن محکوم کردن تجاوز و جنایات ایالات متحده و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: ما خوشحالیم که آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، که در مکتب امام شهید پرورش یافته است، این مسئولیت مهم را بر عهده گرفته است.

وی افزود: ما، جامعه یهودیان ایران، در کنار سایر اقشار مردم ایران، از انتخاب و رهبری ایشان حمایت می‌کنیم؛ به ایشان وفاداری خود را اعلام می‌داریم و امیدواریم در این نقش مهم، موفق و سربلند باشند.

خاخام حمامی لاله‌زار همچنین اظهار امیدواری کرد که ملت ایران شاهد پیروزی، موفقیت و سرافرازی هرچه بیشتر کشور عزیزمان باشد.

او تأکید کرد: ما اطمینان داریم که به لطف دفاع جانانه ملت ایران و نیروهای مسلح، و وحدتی که تاکنون در بین مردم وجود داشته است، ان شاءالله هر چه زودتر بتوانیم جشن پیروزی را در کنار هم جشن بگیریم.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha