به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خاخام اعظم یونس حمامی لاله‌زار، رهبر مذهبی و رئیس جامعه یهودیان ایران، وفاداری خود را به رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای اعلام کرد.

وی در سخنرانی خود در تظاهرات میدان انقلاب تهران، ضمن محکوم کردن تجاوز و جنایات ایالات متحده و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: ما خوشحالیم که آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، که در مکتب امام شهید پرورش یافته است، این مسئولیت مهم را بر عهده گرفته است.

وی افزود: ما، جامعه یهودیان ایران، در کنار سایر اقشار مردم ایران، از انتخاب و رهبری ایشان حمایت می‌کنیم؛ به ایشان وفاداری خود را اعلام می‌داریم و امیدواریم در این نقش مهم، موفق و سربلند باشند.

خاخام حمامی لاله‌زار همچنین اظهار امیدواری کرد که ملت ایران شاهد پیروزی، موفقیت و سرافرازی هرچه بیشتر کشور عزیزمان باشد.

او تأکید کرد: ما اطمینان داریم که به لطف دفاع جانانه ملت ایران و نیروهای مسلح، و وحدتی که تاکنون در بین مردم وجود داشته است، ان شاءالله هر چه زودتر بتوانیم جشن پیروزی را در کنار هم جشن بگیریم.