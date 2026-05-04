به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرویس اقدام علیه مین سازمان ملل متحد اعلام کرده است به صورت میانگین روزانه یک کودک در افغانستان براثر انفجار مینها و مهمات باقیمانده از جنگ جان میدهد.
به گفته این نهاد، کاهش کمکهای بشردوستانه، روند مین روبی و آگاهی دهی را با چالش جدی روبرو کرده و بسیاری از مناطق آلوده هنوز پاکسازی نشده است.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که انتقال بودجه برخی کشورها به بخشهای دفاعی، حمایت از برنامههای بشردوستانه را کاهش داده و این وضعیت میتواند تلفات غیرنظامیان را افزایش دهد.
این درحالی است که افغانستان سومین کشور آلوده جهان است که بیشترین تلفات ناشی از انفجارهای مین و مواد منفجره را دارد.
ماهانه حدود ۵۰ نفر که بیشتر آنها کودکان هستند براثر انفجارهای مین و مهمات منفجر نشده کشته یا زخمی میشوند.
