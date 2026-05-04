به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از الجزیره، هاشم عقل کارشناس مسائل مربوط به نفت و انرژی هشدار داد که اگر قیمت هر بشکه نفت از ۱۳۰ دلار فراتر رود، به ویژه با توجه به اختلالات گسترده در عرضه نفت و بسته شدن گذرگاههای حیاتی، اقتصاد جهانی با «فاجعه بزرگی» روبرو خواهد شد.
این کارشناس حوزه انرژی افزود: جهان هنوز قادر به تحمل قیمتها تا سقف ۱۳۰ دلار برای هر بشکه است، اما فراتر رفتن از آن، مجموعهای از پیامدهای اقتصادی خطرناک را به دنبال خواهد داشت که به شرح زیر است:
۱- افزایش شدید تورم جهانی در نتیجه افزایش قیمت انرژی.
۲- افزایش هزینههای تولید صنعتی و بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات.
۳- کاهش فعالیت اقتصادی و تولید در بخشهای مختلف.
۴- افزایش نرخ بیکاری با کاهش سرمایهگذاریها.
۵- رسیدن به مرحله رکود اقتصادی جهانی در صورت ادامه بحران برای مدت طولانی.
وی خاطرنشان کرد: که نشانههای این فاجعه از هماکنون در حال ظهور هستند، به طوری که فدرال رزرو آمریکا تصمیمات کاهش نرخ بهره را به دلیل نگرانی از تورم متوقف کرده است. اروپا نیز در اقدامی مشابهی، نرخ بهره را به حالت تعلیق درآورده است. این در حالی است که قیمت شاخصهای انرژی به سطوح بیسابقهای رسیده و در آمریکا حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.
در همین راستا، هاشم عقل تصمیم «اوپک پلاس» برای افزایش تولید به میزان ۱۸۸ هزار بشکه در روز را راهحلی برای بحران ندانست و تصریح کرد: کسری روزانه نفت در بازارها بالغ بر ۱۳ میلیون بشکه در روز است، که این رقم علاوه بر کمبود انباشتهای است که به صدها میلیون بشکه میرسد.
وی تاکید کرد: مشکل نفت در تولید نیست، بلکه در انتقال آن است. عقل افزود که بسته شدن تنگه هرمز و افزایش هزینههای بیمه و خطرات نظامی ناشی از آن ، شرکتهای حمل و نقل را از فعالیت باز میدارد که این امر دسترسی عرضه به بازارهای جهانی را محدود میکند.
جایگزینهای استراتژیک
این کارشناس حوزه انرژی از تمایل کشورهای خلیج فارس برای جستجوی جایگزینهای استراتژیک در مواجهه با این چالشها خبر داد که می تواند شامل گسترش خطوط لوله، مانند پروژه اتصال بصره به عقبه و سپس به دریای مدیترانه و برنامههای عربستان سعودی برای گسترش خط شرق-غرب، علاوه بر پروژههای حمل و نقل زمینی و ریلی برای دور زدن تنگههای دریایی است.
وی افزود: شرکتهای کشتیرانی از هماکنون شروع به استفاده از بنادر جایگزین مانند ینبع و بنادر عمان کردهاند و انتقال کالاها از طریق خشکی به کشورهای خلیج فارس نیز در سایه اختلال در برخی مسیرهای دریایی کلید خورده است.
هاشم عقل هشدار داد: این بحران ممکن است به گذرگاههای استراتژیک دیگر، مانند تنگه مالاکا، که یکی از خطرناکترین گذرگاههای جهان است، گسترش یابد، که این امر میتواند بحران را تشدید کرده و فشار بر اقتصاد جهانی را افزایش دهد.
وی با اشاره به اینکه بسته شدن گذرگاهها، کشورهای تولیدکننده را با چالشهای فنی جدی روبرو میکند، افزود: توقف طولانیمدت چاهها میتواند منجر به کاهش تولید یا از دست دادن دائمی آنها شود.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد که بحران کنونی دیگر فقط یک بحران انرژی نیست، بلکه به نبردی از هزینهها و صبر بین قدرتهای بزرگ تبدیل شده است که همه اقتصادهای جهان، چه تولید کننده و چه مصرف کننده، بهای آن را خواهند پرداخت.
