به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد که هیچ مذاکرهای پیش از برقراری آتشبس انجام نخواهد شد و اولویت اصلی، توقف جنگ است.
به گفته وی، لبنان نباید وارد مذاکراتی شود که نتایج آن تضمینشده نیست و در این مسیر نیز هیچگونه «امتیاز رایگان» قابل قبول نخواهد بود.
وی تأکید کرد: هرگونه مذاکره بدون تضمین توقف تجاوز مردود است و عقبنشینی «رژیم صهیونیستی» شرط اساسی برای بررسی هرگونه توافق به شمار میرود.
رئیس پارلمان لبنان همچنین نسبت به اتکا به وعدههای غیرقابل تضمین درباره جنوب لبنان هشدار داد و بر رد فشارهای خارجی بر تصمیمگیری لبنان تاکید کرد.
این اظهارات پس از آن بیان شد که با وجود ادامه تجاوزات و اشغال مناطقی از لبنان توسط رژیم صهیونیستی با هدف ایجاد یک کمربند امنیتی مشابه خط زرد در نوار غزه، دولت لبنان تصمیم به انجام مذاکرات مستقیم با این رژیم گرفته است.
این تصمیم با وجود مخالفتهای داخلی اتخاذ شده و قرار است مذاکرات با میانجیگری آمریکا انجام شود.
آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا توطئه خلع سلاح مقاومت اسلامی لبنان را به دست دولت این کشور پیش ببرند.
