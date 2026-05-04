به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گلحیدر شفق، استاندار بامیان با اعضای شورای علمای شیعه این استان روز دوشنبه (۱۴ اردیبهشت) نشستی تحت عنوان «انکشاف/توسعه شهری بامیان» در ساختمان استانداری برگزار کرد.
استاندار بامیان به شرکتکنندگان این نشست در مورد پروژههای زیربنایی از جمله افتتاح بیمارستان امام خمینی(ره)، آسفالت جاده پارک ملی بند امیر و پروژه انتقال برق ۲۲۰ کیلووات بامیان – دوشی(شهرستانی در استان بغلان) نکاتی ارائه کرد.
دفتر مطبوعاتی استاندار بامیان با انتشار این خبر، از بیمارستان امام خمینی(ره) نام نبرده و صرفا تحت عنوان «افتتاح شفاخانه تخصصی ۱۲۰ بستره ساخته شده از سوی دولت ایران» بسنده کرده است.
بهرهبرداری از این بیمارستان مجهز که در دوران جمهوریت آغاز به کار کرد و سال گذشته تکمیل شد، در دوره حکومت طالبان با چالشهایی مواجه شده است؛ انتخاب نام این بیمارستان یکی از اساسیترین چالشهایی است که مانع افتتاح آن شده است.
یک منبع از بامیان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به خبرنگار ابنا درباره بیمارستان ۱۲۰ تخت خوابه امام خمینی(ره) در بامیان نکاتی را بیان کرد.
وی گفت: «تا حدی در جریان هستم که این شفاخانه/بیمارستان تقریبا بینظیر ساخته شده و شفاخانه بسیار خوبی است. خودم چندینبار دیدن کردم و امکاناتی که در آن آورده شده را پیشرفته دیدم.»
به گفته این منبع، پرونده تکمیل ساختوساز بیمارستان امام خمینی درحال حلشدن است و صرفا چیزیکه باقی مانده، نام این بیمارستان است که هنوز توافقی حاصل نشده است.
منبع محلی استان بامیان با اشاره به نیازمندی شدید مردم این استان به خدمات درمانی، افتتاح و آغاز فعالیت بیمارستان امام خمینی(ره) را ضروری و حیاتی خواند و در ادامه تأکید کرد که بیمارستان دولتی بامیان پاسخگوی مشکلات بهداشتی و درمانی مردم نیست، زیرا بسیاری از بخشهای تخصصی پزشکی را ندارد.
این در حالی است که اواخر سال گذشته خورشیدی، اعضای شورای علمای شیعه بامیان و بزرگان مردمی این استان همراه با علیرضا بیکدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل به دیدار وزیر بهداشت حکومت سرپرست افغانستان رفتند و چگونگی افتتاح و آغاز فعالیت بیمارستان امام خمینی(ره) را به بحث و بررسی گرفته بودند.
تاکید بر تقویت و وحدت اجتماعی بامیان
دفتر مطبوعاتی استاندار بامیان اظهار داشت که آقای شفق، استاندار با علما و شخصیتهای صاحب نفوذ مردمی، اعم از شیعه و سنی پیرامون موضوعاتی چون بهبود خدماترسانی، ایجاد فضای سالم همزیستی و تقویت وحدت اجتماعی و نیز توسعه شهر بامیان در چارچوب اصول برنامه شهری، گفتوگو کرده است.
استاندار بامیان در سخنان خود بیان داشته که ارائه خدمات موثر به شهروندان، رسیدگی به مشکلات اساسی مردم، تحکیم ثبات و همبستگی اجتماعی میان اقوام و مذاهب، تقویت فضای اخوت و برادری از اولویتهای اساسی وی به شمار میرود.
گلحیدر شفق، در راستای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی شهروندان بامیان به خصوص در مناطق شهری و حمایت از کاسبان تاکید ورزید و در ادامه گفته است که به هدف رشد اقتصادی، بازسازی و توسعه شهر در چارچوب برنامه شهری و بر اساس دستورالعملهای حکومت، برنامهها و اقدامات موثری روی دست گرفته شده است.
شایان ذکر است، استان بامیان از استانهای شیعهنشین و محروم افغانستان محسوب میشود که در حکومت گذشته نیز از توسعه متوازن باز مانده و پروژههای اقتصادی و زیر بنایی در آن اجرا نشده است.
