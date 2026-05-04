به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم فاطمه ملحم دانش آموخته جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با حضور در موکب جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها به بیان دلنوشته ای پرداخت که به شرح ذیل است.

«خداوند حکیم فرموده است: «إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت أقدامکم»

دشمن صهیونیستی بیش از ٧٥ سال است که در کنار لبنان به وجود آمده و به طور مداوم در جنوب لبنان، حملات و قتل عام انجام می داد که این امر با غیبت قابل توجهی از سوی دولت لبنان همراه بود که باعث شد مردم جنوب لبنان از خودشان دفاع و مقاومت فلسطینی را پشتیبانی کنند.

تهاجم صهیونیست ها در سال ١٩٨٢ میلادی و سه سال بعد از پیروزی اتقلاب اسلامی شدت یافت و آن زمان تانک ها به پایتخت لبنان بیروت رسیدند و بدین ترتیب، لبنان از طریق انتخاب ریاست جمهوری منتخب اسرائیل در آن روزهایی که دوران اسرائیل نامیده می شد، تابع اسرائیل شد.

گروهی از لبنانی های شیعه که هسته تشکیل مقاومت اسلامی وحزب الله در لبنان بودند، به ایران آمدند و محضر حضرت امام خمینی رسیدند و شرایط را بازگو کردند، حضرت امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی فرمودند با توکل بر خداوند متعال از صفر شروع کنید، خدا با شما است و شما را یاری خواهد کرد.

بله؛ مقاومت اسلامی لبنان تحت نظر حضرت امام خمینی، از صفر شروع شد؛ بله مقاومت لبنان هیچ نداشت از صفر شروع کرد، هم از لحاظ امکانات و مهمات تا اینکه در سال ۲۰۰۰ آزاد شد.

پس از پیروزی تاریخی در سال ۱۳۸۵، حزب‌الله طبق پیش‌بینی رهبر شهید به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شد و همه اینها با توکل به خدا و با حمایت جمهوری اسلامی ایران در ایران به‌ویژه با حمایت رهبر شهید علی خامنه‌ای اتفاق افتاد.

این روایت تاریخی اهمیت رابطه مقاومت لبنان و جمهوری اسلامی ایران را به ما نشان می دهد که تحت نظارت و فرماندهی دوسید عزیز بود. این فقط یک رابطه اتحاد نیست، بلکه یک رابطه وحدت است که توسط مجاهدان سپاه پاسداران با هدایت رهبر در یک دوره چهل سال یا بیشتر ایجاد شده است. این اتحاد یک وحدت در یک جسم واحد است.

جمهوری اسلامی در ایران ومقاومت درلبنان یک ساختار ویک بدن است که نمی شود آن دو را از هم جدا کرد.

پیروزی جمهوری اسلامی، پیروزی مقاومت، پیروزی شیعیان در لبنان و پیروزی لبنان است. از دست دادن جمهوری اسلامی، خدای ناکرده، مستقیماً در حضور مقاومت در لبنان بازتاب می یابد و عرصه ها را به هم پیوند می دهد که در وادار ساختن آمریکا به آتش بس در لبنان که بارزترین ویژگی این وحدت تلقی می شود، مشهود بود.

محور مقاومت نه تنها عرصه‌های متعدّد و متحدی است که با منافع متعدد متحد شده‌اند، بلکه عرصه‌ای است که دولت آل محمد و آل محمد و برای یک مصلحت که مصلحت اسلام است، متحد شده است. قدرت مقاومت اسلامی در لبنان جلوه ای از قدرت انقلاب اسلامی ایران است که با یک دکترین، روش و یک قانون متحد شده است. دشمنان ما از زمان شیخ راغب حرب، آقایان سیدعباس الموسوی، عماد مغنیه و سیدحسن نصرالله، رهبران مقاومت لبنان را ترور می کنند. آنها معتقد بودند که پذیرش این شخصیت ها را بر سر ایدئولوژی مقاومت از بین خواهند برد. نتیجه این شد که خون هایی که ریخته شد، عزم و اراده مجاهدان را برای مبارزه با صهیونیست ها و اشغالگران افزایش داد.

این اشتباه را دشمنان نادان ما تصمیم گرفتند، همینطور در جمهوری اسلامی ایران، اگر از روی حماقت و نادانی خود معتقد بودند که با کشتن امام خامنه ای، این مسیر مبارک را نابود خواهند کرد. نتیجه این شد که خون این رهبر شهید، روح قاطعیت و تقابل را در رگ های مردم ایران پمپاژ کرد.

راهپیمایی با اعتلای روح رهبران درخشان تر و پایدارتر شد و در روح و جان مردم ریشه دواندد. درخت انقلاب پر از خون رهبران انقلاب شد و عزم مجاهدان قوی‌تر و مصمم‌تر شد. بهترین نمونه آن چیزی است که امروز به چشم خود در اجتماع این مردم خجسته پیرامون انقلاب و رهبر و نظام اسلامی آن می بینیم که ناامیدی را در دل دشمنان کاشت.

امام شهیدمان یک موحد واقعی، یک مبارز بی نظیر و مانند مادرشان حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، لشگر تک نفره خدا در برابر استکبار بودند.

آقا جانم! شما عزیزترین عزیز زندگیم هستید، بازم خدا را شکر می کنم اینکه به دیدارتان چندین بار موفق شدم و ان شاءالله همچنین به دیدار رهبر عزیزمان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای حفظه الله مشرف شویم.

رهبر عزیزم با رفتن‌تان حسرتی جانم را می سوزاند که نمی‌توانم آن را بیان کنم، تنها امید من برای التیام این حسرت فقط و فقط تلاش در تبیین و تبلیغ است.

سلام و درود خداوند متعال بر همه مجاهدان ارتش جمهوری اسلامی ایران و افراد و فرماندهان آن گرفته ما کارکنان و سربازان خاموش وگمنامش و سلام و درود خداوند متعال بر همه ایثارگران و جانبازان آن و سلام و رحمت خاصه حضرتش بر خانواده های مکّرم همه شهیدان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی علیه ملت بزرگ ایران

وما النصر الا من عند الله العزیز الح‌کیم والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.

گفتنی است، شهید علی احمد ملحم برادر این دانش آموخته جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها اخیرا در حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به لبنان به فیض شهادت نائل آمد.

متن این دلنوشته به زبان عربی به شرح زیر است:

أعوذ بالله من شر الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرجیم وصار الله علی سیدنا محمد وآله الطیبین الطاهرین

قال تعالی فی محکم کتابه العزیز الحکیم بسم الله الرحمن الرحیم إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق الله العلی العظیم

لقد وجد العدو الصهیونی علی جانب لبنان منذ أکثر من ٧٥ سنة وکانت الإعتداءات الصهیونیة و المجازر تتم بشکل دائم علی أهل الجنوبی الالمانی مع غیاب کبیر للدولة اللبنانیة کدولة فی حمایة الجمیع مما اضطر أهل الجنوبی لیقوم بالدفاع عن أنفسهم ومساندة المقاومة الفلسطینیة فی ذلک الوقت إلی أن حلّ الإجتیاح الصهیونی عام ١٩٨٢ أی بعد انتصار الثورة الإسلامیة بحوالی ثلاث سنوات فی ذلک الوقت وصلت الدبابات الإسرائیلیة الی العاصمة اللبنانیة بیروت وکذلک أصبحت السلطة اللبنانیة تابعة لإسرائیل من خلال انتحار رئیس للجمهوریة اختارته اسرائیل فی تلک الأیام التی سمیت بالعصر الإسرائیلی ؛ قدم الی إیران مجموعة من اللبنانیین الغناء السریعة الذین کانوا نواة لتشکیل المقاومة الإسلامیة وحزب الله فی لبنان وعرض علی الإمام الخمینی (قدس سره) الوضع النظریة الذی وصلت إلیه أوضاع لبنان والظروف العصابة التی کانت تمر بها البلاد حینذاک وقال لهم السید الأمام(رحمه الله) ابدأ ا من الصفر وتوکلوا علی الله والله معکم وناصرکم وبالفعل عادت تلک الموارد الی لبنان وبدأت بإنشاء المقاومة الإسلامیة تحت قیادة الإمام الخمینی(قده) آنذاک وانطلقت المقاومة من الصفر علی صعید الإمکانات و التجهیزات الی أن تحررت فی عام ٢٠٠٠ میلادی وبعد الانتصار التاریخی فی عام ٢٠٠٦ تحول حول الله الی قوة إقلیمیة کما تنبأ به السید القائد الشهید وکل ذلک حصل بعد التوکل علی الله بدعم الجمهوریة الإسلامیة فی إیران ولا سیما بدعم القائد الخامنئی الشهید (قده) .

هذا السرد التاریخی سلیم لنا أهمیة العلاقة التی تجمع بین المقاومة فی لبنان والجمهوریة الإسلامیة فی إیران فهی لیست علاقة تختلف فحسب بل علاقة وحدة سطّرها مجاهدو الحرس الثوری من خلال إرشادات السید القائد (قده) علی مدی اربعین عاماً أو أکثر ....

