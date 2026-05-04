اتحاد ملت ایران یک معجزه است/ جنگ تحمیلی بار دیگر هویت ایرانیان را به جهانیان تثبیت کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم کوثر نقی آوا در موکب جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها به بیان دلنوشته‌ای درباره رهبر شهید انقلاب و ایام جنگ تحمیلی در ایران پرداخت.

متن این دلنوشته به شرح ذیل است:

من شهروند جمهوری آذربایجان هستم و در آنجا متولد و بزرگ شده‌ام.

سلام شیعیان آذربایجان را به شما می‌رسانم. آن شیعیانی که حدود ۱۰ هزار نفرشان در زندان‌ها برای رهبرشان عزاداری کردند و با روزه عزادار شدند.

من برای اسلام به ایران مهاجرت کردم. ۱۵ سال است که ساکن قم هستم. طلبه و مبلغ جامعه الزهرا هستم.

من می‌توانستم امروز اینجا نباشم، می‌توانستم به عنوان یک خارجی به کشورم برگردم. اما امروز اینجا بودن را انتخاب کردم. چون ما مسلمان و شیعه هستیم.

وقتی تاریخ را می‌خواندیم، همیشه می‌گفتیم که ای کاش در کربلا بودیم و از امام حسین علیه‌السلام دفاع می‌کردیم. ما همیشه از دور به فلسطین نگاه می‌کردیم و می‌گفتیم که ای کاش کاری انجام می‌دادیم. ما به وقایع لبنان، سوریه، یمن و جاهای دیگر نگاه می‌کردیم و می‌گفتیم که ای کاش آنجا بودیم.

حالا، در این روزهای جنگ در ایران، کربلا را از نزدیک دیده و مشاهده کردیم. با اینکه فرصت رفتن داشتیم، ترجیح دادیم در میدان بمانیم.

خدا را ستایش و تمجید می‌کنیم که اکنون از دور نگاه نمی‌کنیم. ما در میدان با دشمن می‌جنگیم. ما در کنار مردم ایران هستیم.

بهترین روزهای ما در این کشور گذشته است. ما رهبری و ولایت فقیه را اینجا یاد گرفتیم.

تنها ترس ما همیشه جان رهبر شهیدمان بود. پس از اینکه دشمن، ایشان را به شهادت رساند، دیگر هیچ ترسی برای ما باقی نماند. ما از جان دادن نمی‌ترسیم.

من خیلی دیر با رهبر شهید آشنا شدم، اما عاشق او بودم. هر کلمه و سخنرانی او به من قوت قلب می‌داد. بزرگترین نعمت ایران وجود ولایت فقیه است.

دشمنان فکر می‌کردند با شهادت رهبر شهیدمان همه چیز تمام شده است، اما نمی‌دانستند که خون شهید امام خامنه‌ای به زمین نریخت، بلکه در رگ‌های مسلمانان در سراسر جهان جاری شد. اکنون شهید امام خامنه‌ای حتی بیشتر زنده شده است.

من همیشه شاهد ستایش رهبر از مردم ایران بودم. من در تاریخ نیز درباره شجاعت و غیرت این مردم خوانده بودم، اما در این جنگ، آن را از نزدیک مشاهده کردم. مردم ایران، پیر و جوان، کوچک و بزرگ، زن و مرد، دو ماه است که در میدان هستند. اتحاد ملت ایران یک معجزه است.

در ماه رمضان برای بیعت با رهبر عزیز جدیدمان به تهران سفر کرده بودم. در میدان انقلاب نیز گفتگویی داشتم. وقتی به کوچه‌ای در نزدیکی دانشگاه تهران رسیدم، در نزدیکی ما صداهای مهیب پرتابه‌های دشمن می‌آمد. آنها بی‌وقفه شلیک می‌کردند، اما مطلقاً هیچ ترسی در چشمان مردم نبود. مردم تهران مقاومت می‌کردند و در مقابل موشک‌ها می‌ایستادند و الله اکبر می‌گفتند.

در آن لحظه، احساس غرور کردم و فقط از اینکه بین شیعیان حضرت علی علیه‌السلام هستم، خداوند متعال را شکر کردم.

ایران در حال حاضر تاریخ می‌نویسد، درس می‌دهد و قدرت یک مسلمان را به تمام جهان منتقل می‌کند.

اگرچه مردم در ایام اغتشاشات کمی ناامید شدند، اما این جنگ بار دیگر هویت ایرانیان را به جهانیان تثبیت کرد.

اسرائیل فکر می‌کرد که اگر رهبر شهید شود، ایران نمی‌تواند این جنگ را ادامه دهد. اما مردم ایران با شجاعت فراوان در این جنگ مقاومت خود را نشان دادند و موفق شدند. دنیا متحیر بود که چطور ممکن است کشوری این قدرت را داشته باشد در حالی که رهبر و افراد مهم آن شهید شده‌اند...

ایران کشور امام زمان عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف است...

