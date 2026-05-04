به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع جمهوری اسلامی گفت عملیات‌های پیچیده و ترکیبی نامتقارن ایران در عمق میدان، معادلات را به‌گونه‌ای تغییر خواهد داد که هزینه تصمیم را برای دشمن از آستانه تحمل فراتر خواهد برد.

دریادار علی اکبر احمدیان در پیامی در شبکه مجازی ایکس نوشت: جمهوری اسلامی ایران حرم است و امنیت آن اصل غیرقابل مذاکره، دزدان دریایی آمریکایی که امنیت کشتیرانی و انرژی دنیا را به اسارت گرفته‌اند، بدانند عملیات‌های پیچیده ترکیبی نامتقارن در عمق میدان، معادلات را به‌گونه‌ای تغییر خواهد داد که هزینه تصمیم برایشان از آستانه تحمل فراتر خواهد رفت؛ این نه هشدار، بلکه بخشی از واقعیتی است که به اذن الله عینیت خواهد یافت.

