سریال مادران؛ روایت مقاومت و مظلومیت مادران شهدا

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ محمد لارتی، رئیس اداره سیمای شاهد درباره دغدغه شکل‌گیری سریال «مادران» اظهار کرد: پرداختن به موضوع مادران شهدا از اولویت‌های محتوایی ما هست و در کلیه تولیدات، توجه ویژه‌ای به این موضوع داریم. مرکز سیمرغ که یک مرکز تخصصی تولید فیلم و سریال در سازمان صداوسیماست و یکی از اولویت‌های موضوعی‌اش ایثار و شهادت است، تولید «مادران» را به ما پیشنهاد داد.

وی افزود: این مجموعه در کمیسیون تخصصی ما بررسی شد و دیدیم نگاه نو و خاصی به موضوع دارد و با فرم و شکل قابل توجهی به آن پرداخته است. فعلاً یک قسمت را دیده‌ایم و امیدواریم در قسمت‌های بعدی هم برای مخاطب جذاب باشد؛ چراکه این نوع نگاه به مادران شهدا و مواجهه جامعه با سبک، زندگی و سیره آنان، ویژگی‌های ویژه‌ای دارد.

لارتی با بیان اینکه ایده اصلی تولید از سوی مرکز سیمرغ مطرح شده است، ادامه داد: حدوداً نزدیک به یک سال است که درگیر تولید این مجموعه هستیم و «مادران» هر جمعه ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

مظلومیت و مقاومت مادران شهدا، تفاوت «مادران» با آثار مشابه تلویزیونی

رئیس اداره سیمای شاهد درباره تفاوت این سریال با دیگر آثار اجتماعی تلویزیون درباره خانواده و مادران گفت: تفاوت اساسی در زاویه دید و نگاه به مظلومیت و همچنین ایستادگی و مقاومت مادران شهداست که به صورت ویژه به آن پرداخته شده است. در همین مجموعه، قسمت اول مربوط به شهدای «جنگ ۱۲ روزه» بود و به آن پرداخته شد؛ ضمن اینکه چون تولید از یک سال پیش آغاز شده، این نگاه از قبل در مسیر تولید قرار داشته است.

وی در توضیح یکی از ویژگی‌های فرمی سریال بیان کرد: اگر بخواهم از ویژگی خاص کار بگویم، خانم رویا افشار در تمام قسمت‌های این سریال نقش‌آفرینی می‌کند؛ یعنی در هر قسمت که روایت مادر شهید دیگری مطرح می‌شود، باز هم نقش مادر شهید را او بازی می‌کند. این فرم، یکی از ویژگی‌های خاص مجموعه است و با هنرمندی قابل توجه خانم افشار همراه شده است.

لارتی درباره چگونگی شکل‌گیری همکاری گروه سینمایی شاهد با خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ توضیح داد: بخش عمده همکاری در حوزه محتوا، مشاوره و فرآیند تولید به صورت مشارکتی درون‌سازمانی انجام می‌شود. سازمان‌هایی که موضوعات مشترک دارند، معمولاً با مشارکت هم کار می‌کنند؛ اما در صداوسیما، به عنوان رسانه ملی، بخشی از وظایف ذاتی در حوزه ایثار و شهادت تعریف شده که عمدتاً با همکاری بنیاد شهید انجام می‌شود.

وی با اشاره به سابقه این همکاری افزود: این ارتباط دیرینه است؛ هم در بخش ستادی و هم در بخش استانی. ادارات کل بنیاد شهید در کشور با صداوسیمای استان‌ها همکاری قدیمی دارند و در تولیدات مختلف نیز این مشارکت وجود داشته است. از دهه ۶۰ گروه تلویزیونی شاهد همکاری نزدیک با صداوسیما داشته و همچنان ادامه دارد. نمونه‌هایی از تولیدات مشترک هم وجود داشته که دیده شده‌اند؛ از جمله «شوق پرواز» و برخی آثار دیگر.

صبر و ایستادگی مادران شهدا؛ پیام اصلی سریال مادران

رئیس اداره سیمای شاهد درباره پیام مجموعه «مادران» گفت: به نظر من پیام اصلی سریال، صبر و ایستادگی مادران در برابر از دست دادن عزیزترین دارایی‌شان یعنی فرزند است؛ اینکه با چه شکیبایی و سعه صدر این موضوع را تحمل می‌کنند و با آن زندگی می‌کنند.

جوانان و نوجوانان، مخاطب هدف «مادران»

لارتی با بیان اینکه برای همه مخاطبان پیام‌هایی در این سریال وجود دارد، گفت: مخاطب اصلی، جوانان و نوجوانان هستند. این سریال تلاش می‌کند با نگاهی نو و امروزی، جوانان را با صبر، ایستادگی و شکیبایی مادران شهدا آشنا کند. «مادران» مجموعه‌ای هفتگی است و جمعه‌ها ساعت ۲۲ پخش می‌شود.

احتمال ادامه سریال در صورت استقبال

وی درباره احتمال ادامه مجموعه در صورت استقبال مخاطبان عنوان کرد: با مرکز سیمرغ به دنبال این هستیم که اگر استقبال خوب باشد، مجموعه تمدید شود و تولیدات جدید هم با موضوع «جنگ رمضان» به آن اضافه شود.

لارتی در پایان گفت: دلیل اصلی تماشای «مادران»، آشنایی نسل جدید با سیره و سبک زندگی مادران شهدا و شیوه تربیت فرزندان آنان است.

