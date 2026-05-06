انقلاب اسلامی ادامه مسیر کربلاست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان در اجتماع بزرگ اربعین شهادت رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو شایسته نام انسان نیستند و ما دشمن هر ظالمی هستیم، حتی اگر شیعه باشد، و حامی هر مظلومی هستیم، حتی اگر غیرمسلمان باشد.

وی در ادامه سخنان خود گفت: امام حسین(ع) با کردار خود مرز روشنی میان حق و باطل ترسیم کرد و انقلاب اسلامی ایران ادامه همان مسیر کربلاست؛ مسیری که پس از ۱۴۰۰ سال به برپایی نظامی مبتنی بر آموزه‌های قرآنی انجامید.

رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان افزود: در زمانی که جهان در برابر قدرت‌هایی مانند آمریکا و روسیه سر تعظیم فرود آورده بود، انقلاب اسلامی شعار «نه شرقی، نه غربی» را مطرح کرد.

وی افزود: در جنگ ایران و عراق نیز تنها صدام نبود، بلکه قدرت‌های جهانی در برابر ایران قرار داشتند، اما اهداف آن‌ها محقق نشد.

علامه راجه ناصر همچنین با اشاره به جایگاه رهبری، آیت‌الله خامنه‌ای را یک استراتژیست توصیف کرد و گفت: وحدت و همبستگی یک اقدام مقطعی نیست، بلکه یک راهبرد اساسی است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت اتحاد در جامعه اظهار داشت: ما خواهان وحدت ملی هستیم و در برابر ظلم ایستادگی می‌کنیم. او خطاب به اهل سنت گفت در صورت هرگونه تهدید علیه آنان، در کنارشان خواهند ایستاد.

