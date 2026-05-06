به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در گزارشی که الجزیره منتشر کرد، یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه گفته است واشنگتن انتظار دارد علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، «خطمشی شفاف» خود را در قبال گروههای شبهنظامی طرفدار ایران مشخص کند. به گفته او، دولت آمریکا بازگشت کامل کمکهای مالی و امنیتی به بغداد را به این تغییر رویکرد مشروط کرده است.
به گزارش این مقام، ایالات متحده پس از تشدید حملات علیه منافعش در عراق در بحبوحه تحولات اخیر خاورمیانه و تنشها با ایران، پرداختهای نقدی مربوط به درآمدهای نفتی عراق را که از طریق فدرال رزرو نیویورک انجام میشد، متوقف و بخشی از همکاریهای امنیتی با بغداد را تعلیق کرده است؛ پرداختهایی که ریشه در توافقات پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ دارد.
این مقام آمریکایی تأکید کرده است که از نظر واشنگتن، «ازسرگیری حمایت کامل» تنها زمانی ممکن خواهد بود که بغداد اقداماتی مانند خارج کردن آنچه او «شبهنظامیان تروریستی» نامیده از تمامی نهادهای دولتی، قطع دسترسی آنها به بودجه عمومی عراق و توقف پرداخت حقوق به نیروهای وابسته به این گروهها را اجرایی کند.
وی این شروط را «اقدامات مشخص» برای سنجش رویکرد کابینه جدید در بغداد توصیف کرده و افزوده است اجرای آنها میتواند از نگاه واشنگتن «نشانهای از شکلگیری طرز فکری جدید در دولت عراق» باشد. این مواضع در حالی مطرح میشود که دولت علی الزیدی در آغاز کار خود با فشارهای موازی داخلی و خارجی بر سر نحوه تعامل با گروههای مسلح و نیز روابط با همسایگان و قدرتهای فرامنطقهای روبهرو است.
.............
پایان پیام
نظر شما