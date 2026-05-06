به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محمدهادی هدایت در برنامه شرح آیات (سوره مبارکه انفال، آیات ۹ و ۱۰) قبل از نماز ظهر و عصر دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به روایتی از امام باقر(ع) که خطاب به ابوحمزه ثمالی فرمودند «اگر صبح کردی و امام زمانت را نیافتی، استغاثه به خداوند متعال بکن»، اظهار داشت: «استغاثه» در لغت به معنای طلب نجات است و استغاثه جمعی به امام زمان(عج) در دوره غیبت، یکی از مهمترین وظایف مؤمنان در برابر فتنههای آخرالزمان است.
وی با تلاوت آیه ۹ سوره مبارکه انفال و اشاره به شأن نزول آن در جنگ بدر که مسلمانان در اقلیت بودند و دست به دعا برداشتند، افزود: خداوند در این آیه میفرماید به یاد دارید زمانی را که از پروردگارتان یاری میخواستید، پس دعای شما را اجابت کرد؟ من شما را با هزار فرشته که پشتسرهم فرود میآیند، یاری خواهم کرد.» و در آیه بعد میفرماید پیروزی تنها از جانب خداوند عزیز و حکیم حاصل میشود.
سخنران حرم مطهر تصریح کرد: «مُرْدِفِین» به معنای «ردیف و پشت سر هم» است؛ همانگونه که موشکهای نیروهای مسلح ما به حالت ردیفی به سمت دشمن پرتاب میشد، فرشتگان نیز ردیفوار به یاری مؤمنان میآیند. اما این فقط یک تشبیه است؛ در حقیقت، این موشکها وسیله بودند و نصرت واقعی از جانب خداست.
وی با اشاره به شعار نیروهای مجاهد «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ»، بر تلاش انسان همراه با توکل بر خدا تأکید کرد.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت در پایان به سه کاربرد دیگر «استغاثه» در قرآن اشاره کرد و افزود: استغاثه پدر و مادر برای هدایت فرزندان (سوره احقاف، آیه ۱۷)، استغاثه مؤمن از حضرت موسی(ع) برای نجات از دشمن (سوره قصص، آیه ۱۵)، و استغاثه دشمنان در جهنم که به جایی نمیرسد.
هدایت خاطرنشان کرد: نباید میادین را از حضور جمعیت مؤمنین خالی کرد و هر شب استغاثه به امامزمان(عج) را فراموش نکنیم.
