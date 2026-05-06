به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جایزه پولیتزر در بخش ویژه به جولی کی روزنامه نگار افشا کننده پرونده جفری اپستین مجرم بدنام جنسی اهدا شد.
طبق نقل تلویزیون تاگس شاو آلمان، امسال جایزه پولیتزر در بخش ویژه به روزنامه نگار نشریه «میامی هرالد» به خاطر تحقیقات وی در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در مورد جفری اپستین، مجرم جنسی و متهم به قاچاق سریالی زنان و دختران اهدا شد.
همچنین جوایزی به گزارشهایی درباره تأثیر هوش مصنوعی، سیل ویرانگر در ایالت تگزاس آمریکا، رویکرد سختگیرانه دولت آمریکا در قبال سیاست مهاجرت و ویرانی در نوار غزه اهدا شد.
مارجوری میلر Marjorie Miller، مدیر جایزه پولیتزر در مراسم معرفی برندگان جایزه فشار فزاینده بر روزنامهنگاران در ایالات متحده را محکوم کرد و گفت: «ما طرفدار گفتمان مدنی و مخالف سانسور هستیم. زمانی که دسترسی رسانهها به کاخ سفید و پنتاگون محدود شده است، آزادی بیان در خیابانها زیر سوال رفته و رئیس جمهور ایالات متحده میلیاردها دلار هزینه کرده تا با افترا و شکایتها علیه رسانهها، آنها را به دادگاه کشاند.»
جفری اپستین، سرمایهدار آمریکایی و مجرم جنسی متهم به قاچاق سریالی زنان و دختران بود. او متولد ۲۰ ژانویه ۱۹۵۳ (۳۰ دی ۱۳۳۱) در محله بروکلین نیویورک بود و در ۱۰ اوت ۲۰۱۹ (۱۹ مرداد ۱۳۹۸) در حالی که در زندان به سر میبرد، جان خود را از دست داد.
اپستین پس از دستیابی به ثروتی کلان، حلقهای گسترده از افراد ثروتمند، سیاستمداران بانفوذ و حتی اعضایی از خاندانهای سلطنتی را پیرامون خود شکل داد. او در نهایت زمانی که در انتظار برگزاری دادگاه به اتهام قاچاق جنسی بود، در زندان با حلقآویز کردن خود به زندگیاش پایان داد.
پولیتزر» مجموعه جوایزی در حوزههای روزنامهنگاری، ادبیات و موسیقی است که از معتبرترین جوایز دنیا به حساب میآید. این جایزه از سال ۱۹۱۷ به صورت سالانه با نظارت دانشگاه کلمبیا به روزنامهنگاران و نویسندگان، شاعران و موسیقیدانان اعطا میشود. جایزه «پولیتزر» به نام بنیانگذار آن «جوزف پولیتزر»، روزنامهنگار مجاریتبار آمریکایی قرن نوزدهمی نامگذاری شده است.
