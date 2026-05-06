به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از تمدید مهلت شرکت در مسابقه کتابخوانی «زندگی با آیه‌ها» تا ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

این مسابقه که با هدف حفظ و فهم سی آیه منتخب از قرآن کریم برگزار می‌شود، پیش از این تا پایان دهه کرامت اعلام شده بود. با توجه به درخواست علاقه‌مندان و محدود بودن فرصت برای برخی از شرکت‌کنندگان، زمان مسابقه به مدت یک هفته دیگر تمدید شد.

شرکت‌کنندگان در این مسابقه، فایل پی دی اف کتاب مربوط به سی آیه منتخب را مطالعه کرده و سپس در سامانه آموزشی مرکز قرآن و حدیث در آزمون شرکت می‌کنند. به برگزیدگان، گواهینامه معتبر و هدیه متبرک از حرم مطهر اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند با مراجعه به سامانه آموزشی مرکز قرآن و حدیث به نشانی quran.qhkarimeh.ir، نسبت به ثبت‌نام و شرکت در آزمون اقدام کنند.

