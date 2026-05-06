علی نصیریان: تمدن ایران از بین رفتنی نیست 

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی نصیریان کارگردان، نمایشنامه‌نویس، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون در گفت و گویی که توسط روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده، در واکنش به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر از بین بردن تمدن ایران اظهارداشت: ایران از بین رفتنی نیست، بسیاری از اقوام؛ بربرها، مغول‌ها و اعراب قصد داشتند ایران را از بین ببرند اما نتوانستند.

وی گفت: ما تا شاهنامه و شاعرانی همچون سعدی، حافظ، مولانا و بزرگان ادب و هنر فارسی و ایرانی داریم؛ خط نستعلیق، ۵۰۰ سال است که در آفرینش زیبایی و کار هنری الگو شده است، ما تا اینها را داریم، ریشه و فرهنگ داریم، از بین نخواهیم رفت و کسی نمی‌تواند ایران را از بین ببرد.

نصیریان افزود: ممکن است در ظاهر، (بنا و ساختمانی) تخریب شود، اینها زمان‌بر است اما بالاخره دوباره ساخته و برقرار خواهد شد اما تمدن ما از بین رفتنی نیست برای اینکه ما ملت ریشه‌داری هستیم، ملتی ۲۵۰ ساله نیستیم، ملتی هستیم که سه هزار سال سابقه و تاریخ داریم.



در حالی که تهران وارد مذاکرات جدی با واشنگتن شده بود، صبح نهم اسفند ۱۴۰۴، آمریکا و رژیم صهیونیستی همانند دوره گذشته بدون توجه به مذاکرات، به خاک ایران تجاوز و به چندین نقطه در شهرهای مختلف کشورمان و از جمله تهران حمله کردند.

حملات نیروهای آمریکایی صهیونیستی علیه کشورمان همچنان ادامه دارد و در این حملات، شماری از هموطنان به شهادت رسیده‌اند. اکنون آتش‌بس موقت برقرار شده است. در پی حملات دشمن، علاوه بر تخریب و آسیب بعضی از مراکز فرهنگی و هنری، خانه برخی از هنرمندان سینما و تئاتر دچار آسیب یا تخریب شده است.



