به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه دیلی‌تلگراف به نقل از تحلیلگران مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی گزارش داد که آمریکا در جریان جنگ اخیر با ایران حجم بی‌سابقه‌ای از مهمات و موشک‌های پیشرفته خود را مصرف کرده است. بر اساس این گزارش، واشنگتن طی ۳۸ روز بیش از ۲۵ میلیارد دلار مهمات شلیک کرده و بخشی قابل توجه از ذخایر سامانه‌های پاتریوت، تاد و تاماهاوک خود را استفاده کرده است؛ ذخایری که احتمالاً چهار تا پنج سال طول خواهد کشید تا دوباره تکمیل شوند.

این روزنامه نوشت که مصرف گسترده سلاح‌های راهبردی آمریکا موجب نگرانی متحدان این کشور در اروپا و آسیا شده است. برخی کشورها از جمله ژاپن، استونی، لیتوانی، لهستان و حتی بریتانیا مطلع شده‌اند که تحویل تجهیزات نظامی خریداری‌شده آن‌ها با تأخیر روبه‌رو خواهد شد. هم‌زمان، انتقال سامانه‌های دفاعی به خاورمیانه و استفاده سنگین از موشک‌های پاتریوت و تاد، نگرانی‌هایی را درباره کاهش توان دفاعی آمریکا در برابر چین و روسیه ایجاد کرده است.

تلگراف همچنین به نقل از کارشناسان نوشت که ظرفیت صنایع دفاعی آمریکا پاسخگوی سرعت مصرف موشک‌ها در جنگ اخیر نیست. برای نمونه، بیش از هزار موشک تاماهاوک در هفته‌های اول شلیک شده؛ رقمی بیش از ده برابر تولید سالانه. شرکت‌های تولیدکننده نیز اعلام کرده‌اند بدون تصویب بودجه‌های کلان در کنگره قادر به افزایش فوری تولید نیستند. این وضعیت باعث شده برخی متحدان آمریکا به دنبال خرید سلاح از کشورهای دیگر یا توسعه توان ساخت تجهیزات بومی خود باشند.

در این گزارش آمده است که هرچند دولت آمریکا ادعا می‌کند ذخایر دفاعی این کشور همچنان کافی است، اما تحلیلگران نسبت به این ارزیابی تردید دارند. آن‌ها هشدار می‌دهند که کاهش ذخایر و انتقال منابع نظامی به منطقه خلیج فارس، ظرفیت واشنگتن برای پاسخگویی به تهدیدات هم‌زمان در شرق آسیا و اروپا را محدود کرده است. به نوشته دیلی‌تلگراف، حتی افزایش بودجه پیشنهادی پنتاگون نیز در کوتاه‌مدت مشکل کمبود موشک را حل نخواهد کرد زیرا چرخه تولید صنایع دفاعی آمریکا به سقف ظرفیت خود رسیده است.

.

..................

پایان پیام