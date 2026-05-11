خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا:
مسأله ازدواج و عبور از تبعات آن در دنیای امروز دست کمی از عبور «رستم» از «هفت خوان افسانه ای» ندارد با این تفاوت که همه جوانان یا آن شجاعت و قدرت رستم را برای پشت سر نهادن این هفت خوان ندارند و یا اصولا چنان تصمیمی نگرفته اند!
بیشتر ناله ها، شکایت ها، و داد و فریادهای جوانان و پدران و مادران از سنگینی بار ازدواج مربوط به همین پیرایه هاست. وگرنه اصل و اساس این مسأله ساده تر و پاکیزه و مقدّس تر از آن است که این همه بدبختی و دردسر در پیش یا به دنبال خود داشته باشد.
ازدواج در شرایط کنونی برای بسیاری حکم استخراج «طلا» از پاره ای معادن دارد که آن قدر با مواد زاید و خارجی آمیخته شده که استخراج آن مقرون به صرفه نیست و به زحمتش نمی ارزد!
این مواد خارجی زاید ازدواج، همان چشم و هم چشمی ها، ارزش های موهوم، رسوم و عادات غلط، هوس های زودگذر، کسب افتخار و شخصیت و آبروهای خیالی است.
ازدواج در میان انبوه این مشکلات چهره اصلی خود را به کلی از دست داده و به صورت «غول بیابان هراس انگیزی» درآمده که بارکش آن شدن کار همه کس نیست.
از همه بدتر این که کمتر کسی شهامت مبارزه با این پیرایه ها و مواد زاید را دارد، تحصیل کرده ها در این قسمت از بی سوادها بدتر، و امروزی ها از قدیمی ها در این مبارزه ضعیف تر و ناتوانترند.
بسیاری با این استدلال غلط، خود را دلخوش می کنند که: «آخر مگر انسان در طول عمر خود چند بار ازدواج می کند که بخواهد آن را به سادگی برگزار نماید؟ بگذار به آخرین آرزوها و هوس ها و تمایلات درونی خود جامه عمل بپوشانیم!
غافل از این که این استدلال غلط هنگامی که به صورت همگانی و همه گیر درآمد بزرگ ترین سدّ راه سعادت و خوشبختی جوانان و حتّی استدلال کنندگان می شود.
جوانان باید با قهرمانی خود، مانند رستم از خوان های هفتگانه این راه دور و دراز بگذرند و این طلسم های جادویی را در هم بشکنند اگر تعجّب نکنید، این راه هم هفت خوانی دارد که عبارتند از:
۱- توقّعات نامحدود و رؤیایی، توقّعات دختران از پسران، و پسران از دختران و پدران و مادران از هر دو.
۲- اشکال تراشی های بی مورد بسیاری از پدران و مادران و اقوام و فامیل و دوستان و آشنایان.
۳- مهریه های سنگین و کمرشکن.
۴- تشریفات زاید مربوط به مراسم ازدواج و هزار گونه «مقدّمات» و «مخلفات» و چشم و هم چشمی های کشنده.
۵- ایرادگیری در هم طراز بودن و هم شأن بودن دو خانواده!
۶- عشق های آتشین و غیر قابل کنترل و در عین حال حساب نشده.
۷- وسواس خارج از حدّ و عدم اعتماد و ایمان به عدم خیانت یکدیگر در آینده.
هنگامی که در این مشکلات هفتگانه می اندیشیم می بینیم بیشتر آنها مربوط به متن مسأله ازدواج نیست و هر چه هست مربوط به حواشی و زواید آن است. (۱)
پی نوشت:
