مسأله ازدواج و عبور از تبعات آن در دنیای امروز دست کمی از عبور «رستم» از «هفت خوان افسانه ای» ندارد با این تفاوت که همه جوانان یا آن شجاعت و قدرت رستم را برای پشت سر نهادن این هفت خوان ندارند و یا اصولا چنان تصمیمی نگرفته اند!



بیشتر ناله ها، شکایت ها، و داد و فریادهای جوانان و پدران و مادران از سنگینی بار ازدواج مربوط به همین پیرایه هاست. وگرنه اصل و اساس این مسأله ساده تر و پاکیزه و مقدّس تر از آن است که این همه بدبختی و دردسر در پیش یا به دنبال خود داشته باشد.



ازدواج در شرایط کنونی برای بسیاری حکم استخراج «طلا» از پاره ای معادن دارد که آن قدر با مواد زاید و خارجی آمیخته شده که استخراج آن مقرون به صرفه نیست و به زحمتش نمی ارزد!



این مواد خارجی زاید ازدواج، همان چشم و هم چشمی ها، ارزش های موهوم، رسوم و عادات غلط، هوس های زودگذر، کسب افتخار و شخصیت و آبروهای خیالی است.



ازدواج در میان انبوه این مشکلات چهره اصلی خود را به کلی از دست داده و به صورت «غول بیابان هراس انگیزی» درآمده که بارکش آن شدن کار همه کس نیست.



از همه بدتر این که کمتر کسی شهامت مبارزه با این پیرایه ها و مواد زاید را دارد، تحصیل کرده ها در این قسمت از بی سوادها بدتر، و امروزی ها از قدیمی ها در این مبارزه ضعیف تر و ناتوانترند.



بسیاری با این استدلال غلط، خود را دلخوش می کنند که: «آخر مگر انسان در طول عمر خود چند بار ازدواج می کند که بخواهد آن را به سادگی برگزار نماید؟ بگذار به آخرین آرزوها و هوس ها و تمایلات درونی خود جامه عمل بپوشانیم!



غافل از این که این استدلال غلط هنگامی که به صورت همگانی و همه گیر درآمد بزرگ ترین سدّ راه سعادت و خوشبختی جوانان و حتّی استدلال کنندگان می شود.



جوانان باید با قهرمانی خود، مانند رستم از خوان های هفتگانه این راه دور و دراز بگذرند و این طلسم های جادویی را در هم بشکنند اگر تعجّب نکنید، این راه هم هفت خوانی دارد که عبارتند از:

۱- توقّعات نامحدود و رؤیایی، توقّعات دختران از پسران، و پسران از دختران و پدران و مادران از هر دو.

۲- اشکال تراشی های بی مورد بسیاری از پدران و مادران و اقوام و فامیل و دوستان و آشنایان.

۳- مهریه های سنگین و کمرشکن.

۴- تشریفات زاید مربوط به مراسم ازدواج و هزار گونه «مقدّمات» و «مخلفات» و چشم و هم چشمی های کشنده.

۵- ایرادگیری در هم طراز بودن و هم شأن بودن دو خانواده!

۶- عشق های آتشین و غیر قابل کنترل و در عین حال حساب نشده.

۷- وسواس خارج از حدّ و عدم اعتماد و ایمان به عدم خیانت یکدیگر در آینده.



هنگامی که در این مشکلات هفتگانه می اندیشیم می بینیم بیشتر آنها مربوط به متن مسأله ازدواج نیست و هر چه هست مربوط به حواشی و زواید آن است. (۱)

پی نوشت: