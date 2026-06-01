به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با تهدید نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر بمباران ضاحیه جنوبی بیروت، سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) تصریح کرد: نتانیاهو در ادامه شرارت‌های خود در منطقه، ضاحیه و بیروت را تهدید به بمباران نموده و برای ساکنان آن هشدار تخلیه اعلام کرده است.

وی گفت: با توجه به نقض مکرر آتش‌بس توسط رژیم، در صورت عملی شدن این تهدید به ساکنان بخش‌های شمالی و شهرک‌های نظامی در سرزمین‌های اشغالی هشدار می‌دهیم اگر نمی‌خواهند آسیب ببینند منطقه را ترک نمایند.

همزمان با این تحولات شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی از تماس تلفنی دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریست آمریکا و نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر داد.

این تماس در پی تحولات اخیر لبنان و تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی و تهدید آشکار این رژیم علیه مردم ضاحیه جنوبی بیروت و نیز هشدار صریح ایران درباره پیامدهای هرگونه تجاوز به بیروت صورت گرفته است.

