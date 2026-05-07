۳۴۵ مسجد در بلژیک؛ شکاف دسترسی در میان آمار بالا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری بروکسل تودی/BruxellesToday در گزارشی به نتایج یک پژوهش دانشگاهی درباره وضعیت پراکندگی مساجد در بلژیک پرداخته و نوشته است که با وجود تمرکز قابل توجه مساجد در بروکسل، بسیاری از مناطق این شهر همچنان از دسترسی محلی به مسجد محروم هستند.

بر اساس این پژوهش که توسط محققانی از دانشگاه لیژ، دانشگاه آزاد بروکسل و دانشگاه کمبریج انجام شده، در سراسر بلژیک ۳۴۵ مسجد شناسایی شده است که ۸۰ مورد از آنها در بروکسل قرار دارند. با این حال، توزیع این مساجد در پایتخت بلژیک بسیار نامتوازن توصیف شده و بیش از ۷۵ درصد آنها تنها در چهار منطقه مولنبیک، اسکاربیک، بروکسل‌سیتی و اندرلشت متمرکز هستند.

تمرکز جغرافیایی مساجد در چند منطقه مهاجرنشین/چالش وجود یک مسجد و تأسیس مسجدی دیگر در همان منطقه

مطالعه یادشده نشان می‌دهد مناطق دارای جمعیت مهاجر و مسلمان قدیمی‌تر، بیشترین سهم را از مساجد دارند. به گفته پژوهشگران، شکل‌گیری نخستین هسته‌های مهاجر مسلمان در این مناطق سبب شده مساجد نیز عمدتاً در همان نقاط ایجاد شوند و به مرور نوعی «اثر تجمعی» شکل بگیرد؛ به این معنا که وجود یک مسجد، احتمال تأسیس مسجد دیگر در همان محدوده را افزایش می‌دهد.

در این گزارش آمده است که مساجد در بلژیک تنها محل عبادت نیستند، بلکه نقش مراکز اجتماعی، فرهنگی و آموزشی را نیز ایفا می‌کنند و همین مسئله بر اهمیت حضور آنها در بافت شهری افزوده است.

ده‌ها منطقه بروکسل همچنان «کم‌برخوردار» هستند

پژوهشگران اعلام کرده‌اند که در بروکسل دست‌کم ۸۵ منطقه از نظر دسترسی محلی به مسجد در وضعیت «کم‌برخوردار» قرار دارند. این در حالی است که بروکسل در مقایسه با سایر مناطق بلژیک، بیشترین تعداد مسجد را در خود جای داده است.

محمد البجوفی، پژوهشگر دانشگاه لیژ و از نویسندگان این تحقیق، تأکید کرده که مسئله تنها تعداد مساجد نیست، بلکه «دسترسی جغرافیایی» به آنها اهمیت اساسی دارد. وی گفته است ممکن است شهری از نظر آماری دارای شمار زیادی مسجد باشد، اما ساکنان برخی محله‌ها عملاً از دسترسی آسان و محلی به این مراکز محروم بمانند.

موانع تأسیس مسجد در برخی مناطق بروکسل

در بخش دیگری از این مطالعه، به دشواری‌های ایجاد مسجد در مناطقی مانند اتربیک، اودرگم و وولوه-سن-لامبر اشاره شده است. به گفته پژوهشگران، مخالفت‌های محلی با پروژه‌های اسلامی اغلب در قالب مباحثی مانند کمبود پارکینگ، ترافیک، سروصدا یا مسائل شهرسازی مطرح می‌شود، اما در پس این مخالفت‌ها، نگرانی‌هایی درباره حضور اجتماعی و نمادین اسلام نیز وجود دارد.

این پژوهش همچنین نشان می‌دهد بسیاری از مساجد بلژیک در ساختمان‌هایی مانند انبارها، گاراژها یا طبقات همکف ایجاد شده‌اند؛ فضاهایی که در اصل برای کاربری مذهبی طراحی نشده بودند و اکنون پاسخگوی جمعیت رو به افزایش مسلمانان نیستند.

پژوهشگران: مسجد را باید یک زیرساخت اجتماعی دانست

نویسندگان این تحقیق معتقدند نگاه صرفاً آماری یا امنیتی به مساجد، درک درستی از جایگاه آنها ارائه نمی‌دهد. آنها تأکید کرده‌اند که مسجد در بسیاری از محله‌ها به‌عنوان یک «زیرساخت اجتماعی» عمل می‌کند و نقشی فراتر از عبادتگاه دارد.

بر اساس آمار این مطالعه، استان آنتورپ با ۷۲ مسجد بیشترین تعداد مسجد را در میان استان‌های بلژیک دارد و پس از آن بروکسل قرار گرفته است. در مقابل، مناطقی مانند نامور و لوکزامبورگ کمترین تعداد مساجد را دارند.

پژوهشگران در پایان تأکید کرده‌اند که داده‌های این تحقیق به دلیل ممنوعیت ثبت رسمی مذهب در بلژیک، بر پایه شاخص‌های جمعیتی و مهاجرتی تنظیم شده و بنابراین باید با احتیاط تحلیل شود، هرچند تصویری کلی و قابل اتکا از وضعیت پراکندگی مساجد در این کشور ارائه می‌دهد.

