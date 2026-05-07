به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر راشد الراشد در یادداشتی با اشاره به دستاوردهای مهم نهضت شیعی معاصر در احیای آگاهی دینی و تقویت اعتماد به ظرفیتهای فکری تشیع، تأکید میکند که این حرکت فکری و اجتماعی در مسیر تحقق اهداف خود با چالشها و موانع متعددی روبهروست؛ چالشهایی که عبور از آنها برای تبدیل ظرفیتهای نظری به تأثیر واقعی در جامعه ضروری است.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
نهضت شیعی معاصر، با وجود دستاوردهای بزرگ خود در احیای روح دینی و برانگیختن آگاهی عمومی، توانسته است این باور را تقویت کند که اندیشه شیعی ظرفیت واقعی برای تأثیرگذاری مثبت بر شکلدهی به واقعیت و هدایت آن دارد. این نهضت همچنین حامل مجموعهای گسترده از ارزشهای اخلاقی و انسانی است که میتواند در ساختن فرد و شکلدهی به جامعه نقشی مهم ایفا کند. با این همه، مسیر این حرکت هرگز خالی از چالش و مانع نبوده است.
پروژههای فکری بزرگ، بهطور طبیعی با انواع مقاومتها روبهرو میشوند؛ مقاومتهایی که گاه مانع از آن میشود تا این طرحها با سرعتی که افقهای گستردهشان اقتضا میکند، به دستاوردهای مورد نظر خود دست یابند.
در واقع، نهضت شیعی در پی آن است که اندیشه دینی را به حضوری فعال در عرصه تمدنی تبدیل کند و آگاهی جمعی را از حالت انزوا و احساس ناتوانی به فضای کنشگری و اعتماد به نفس منتقل سازد؛ بهگونهای که این اندیشه بتواند با همه لایههای زندگی و با پیچیدگیهای متنوع واقعیت انسانی تعامل کند. چنین تحولی، تحولی عمیق و بنیادین است و عبور از موانع معرفتی، فرهنگی و حتی روانی ریشهداری را میطلبد که طی دهههای طولانی شکل گرفتهاند.
از مهمترین چالشهایی که این نهضت امروز با آن روبهروست، فاصلهای است که میان قدرت اندیشه از یک سو و توانایی عملی آن برای نفوذ در ساختارهای اجتماعی و تمدنی از سوی دیگر وجود دارد؛ به بیان دیگر، مسئله اصلی این است که چگونه میتوان از سطح ظرفیتهای نظری و ارزشی به سطح تأثیرگذاری واقعی در جامعه گذر کرد؛ تأثیری که بتواند رابطه انسان با خود و با محیط پیرامونش را دگرگون سازد.
این تلاش در حقیقت کوششی است برای عبور از وضعیت ضعف و وهن به سوی جایگاه حضور فعال، اثرگذاری و مشارکت در شکلدهی به مسیرهای مختلف زندگی؛ حضوری که با جوهر ارزشهای این اندیشه و آرمانهای انسانی بزرگ آن هماهنگ باشد.
