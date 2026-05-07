ورود بیش از ۱۶ هزار زائر ایرانی به مدینه/عزیمت ۶ هزار زائر به مکه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ در نشست شورای هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت اعلام شد که بیش از ۱۶ هزار زائر ایرانی با ۷۸ پرواز وارد مدینه شده اند و نزدیک به ۶ هزار نفر از آنان به مکه انتقال یافتند.

در این نشست که امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت به ریاست حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب سرپرست حجاج ایرانی در مدینه منوره تشکیل شد، رئیس سازمان حج و زیارت با ارائه گزارشی از فعالیت های اجرایی در موسم حج امسال افزود: هفت هزار زائر تشرف جمعی به روضه رضوان داشتند و زیارت دوره زائران روزانه و منظم درحال انجام است.

وی به پخت بیش از ۱۶۲ هزار پرس غذا برای پذیرایی از زائران در آشپزخانه های تحت مدیریت این سازمان اشاره کرد و گفت: تامین غذای زائرین با تفکیک نیازهای رژیمی برای حدود چهار درصد از جامعه هدف نیز درحال انجام است.

رئیس سازمان حج در ادامه به دغدغه زائران از عدم صدور روادید برای برخی همراهان، مسایل مالی، اقامت در مدینه و شکسته شدن کاروان ها، ضعف اطلاع رسانی پروازها ، آموزش احکام، اینترنت و سامانه نسک اشاره و آثار آن در زنجیره عملیات را تشریح کرد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم با اشاره به نقش اطلاع رسانی و لزوم همراهی روحانیون و مدیران کاروان ها در توجیه شرایط و مشکلات دست اندرکاران عملیات حج برای زائران، اهمیت همدلی میان عوامل فرهنگی و اجرایی را در مدیریت امور یادآور شد.

استفاده از قطار برای عزیمت زائران امکان‌پذیر شد

در ادامه این جلسه ، سیدعلی مرعشی مسئول عملیات نقل مدینه با ارائه گزارشی، به برگزاری زیارت دوره برای ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر با استفاده از ۲۶۴ دستگاه اتوبوس و شرکت ۲۷۰ نفر در زیارت دوره ویژه اشاره کرد و گفت: استفاده از قطار برای عزیمت زائران با تلاش فروان تحقق یافته است و امروز هم بیش از ۲ هزار نفر برای انجام اعمال خود با قطار سریع السیر حرمین از مدینه به مکه منتقل می شوند.

رئیس مرکز پزشکی حج وزیارت هم با اشاره به اینکه تاکنون دو درمانگاه در مدینه و پنج درمانگاه در مکه تجهیز شده و فعال اند، اظهار داشت: از ۱۸۵ نفری که قرار بود برای ارائه خدمات پزشکی به سرزمین وحی اعزام شوند تاکنون برای ۱۵۰ نفر روادید صادر شده است.

مرعشی افزود: بیش از ۱۱ تن دارو به عربستان منتقل شده که ترخیص آن درحال پیگیری است.

این جلسه با گزارش سرکنسول کشورمان در جده در خصوص روابط دو کشور و آمادگی این مجموعه برای پیگیری مسایل مربوط به زائران ادامه یافت.

حسن زرنگار برگزاری عملیات حج امسال را کاری بزرگ توصیف کرد که با درایت و مدیریت در حال انجام است و همه تلاش دارند حجی روان برگزار شود و زائران در پایان موسم حج به سلامت به کشور بازگردند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در پایان تصریح کرد: از کشور میزبان انتظار می رود زمینه سفرمسئولان بخش های مختلف را که نقش اساسی در برگزاری عملیات حج دارند سریعتر فراهم کند و برای آنان روادید صادر شود.

گسترش برنامه‌های فرهنگی و معرفتی برای زائران در مدینه

معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، ضمن اشاره به استقبال چشمگیر زائران از برنامه‌های فرهنگی در سرزمین وحی، از شروع برنامه مکه شناسی برای زائران حاضر در شهر مکه خبر داد.

حجت الاسلام سیدحسین رکن‌الدینی معاون فرهنگی بعثه مقام‌معظم رهبری با بیان اینکه محافل انس و معرفت طبق جدول زمان‌بندی در هتل‌های مدینه و مکه در حال برگزاری است، تأکید کرد: این برنامه‌ها با استقبال بسیار خوب زائران، به‌ویژه زائران اهل سنت مواجه شده است. علاوه بر این، جلسات روایتگری و مدینه‌شناسی نیز شب‌ها در برخی هتل‌ها برقرار است.

معاون فرهنگی بعثه مقام‌معظم رهبری در توضیح تفاوت مدینه‌شناسی و زیارت دوره ویژه گفت: مدینه‌شناسی در داخل هتل برگزار می‌شود و کارشناس به مدت ۴۰ دقیقه یک واقعه تاریخی را به تفصیل و با نگاه اخلاقی و پیوند آن با مسائل روز بررسی می‌کند، اما در زیارت دوره ویژه، نخبگان کاروان‌ها در قالب یک گشت شهری با اتوبوس از کنار ۱۰ تا ۱۵ نقطه تاریخی نظیر مساجد فتح، ابوذره، صلات و ردشمس عبور کرده و در زمان کوتاهی با وقایع آن مکان‌ها آشنا می‌شوند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش نوبت‌های زیارت دوره به سه بار در روز خبر داد و افزود: برنامه‌های مکه شناسی نیز در هتل‌های مکه آغاز شده و سطح کلی رضایتمندی زائران از این فعالیت‌های فرهنگی و معرفتی بسیار بالا ارزیابی می‌شود.

