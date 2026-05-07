عملیات ترکیبی نیروی دریایی سپاه در پی تجاوز دشمن

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۱:۰۳
رصدهای اطلاعاتی حاکی از خسارات قابل توجه به دشمن آمریکایی است و سه ناو دشمن متجاوز به سرعت از محدوده تنگه هرمز فرار کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی نیروی دریایی سپاه در ایکس نوشت: در پی نقض آتش بس و تجاوز ارتش تروریستی امریکا به یک فروند نفتکش ج.ا ایران در حوالی بندر جاسک و نزدیک شدن ناوشکن های ارتش تروریستی امریکا به تنگه هرمز، طی یک عملیات ترکیبی بسیار پرحجم و دقیق با بکارگیری انواع  موشک های بالستیک و کروز ضد کشتی و پهپادهای انهدامی با سر جنگی شدید الانفجار به سمت ناوشکن های دشمن اجرای آتش نمود.

