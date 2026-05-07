به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ عتبه مقدسه علویه در حال تدارک مقدمات طرحی برای کمک به آسیب دیدگان جنگ رمضان در ایران است. تعدادی از مسئولان عتبه علویه در جلسه ای به بررسی این طرح، امکانات و تجهیزات و نحوه اجرای آن پرداختند

هتبه مقدسه علویه به عنوان بخشی از تلاش‌های بشردوستانه مداوم خود و در پاسخ به رنج ایرانیان در جریان جنگ رمضان، از آغاز یک کمپین بشردوستانه گسترده برای امدادرسانی به آسیب دیدگان ایرانی خبر داد.

این اقدام پس از تکمیل تمام تمهیدات لجستیکی و هماهنگی با همکاری مقامات رسمی، با هدف رساندن کمک‌های فوری و منظم به نیازمندان انجام می‌شود.

