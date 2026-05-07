پیام تسلیت عراقچی در پی شهادت عزام الحیه ‌

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه شهادت عزام الحیه فرزند خلیل الحیه را در اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی تسلیت گفت.
بسمالله الرحمن الرحیم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
برادر ارجمند، جناب آقای دکتر خلیل الحیه عضو شورای رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین- حماس با تأسف و تأثر فراوان، خبر شهادت آقای عزام الحیه، فرزند مجاهدتان را در اقدام تروریستی رژیم جنایتکار صهیونیستی در نوار غزه دریافت کردم؛ این ضایعه را خدمت جنابعالی تبریک و تسلیت عرض مینمایم.
رژیم صهیونیستی به تصور باطل خود گمان میکند با ارتکاب این جنایات در مبارزات ملت بزرگ و مقاوم فلسطین علیه اشغالگری، خللی ایجاد میکند؛ غافل از آنکه چنین اقداماتی، نه تنها اراده مردم و رهبران مقاومت را تضعیف نمیکند، بلکه عزم آنان را برای ادامه مسیر مقاومت تا تحقق آرمان آزادی فلسطین و قدس شریف مستحکمتر میسازد.
از درگاه خداوند منان رحمت و غفران واسعه الهی را برای آن شهید بزرگوار و سایر فرزندان شهید جنابعالی و شکیبایی و سلامتی برای جنابعالی و خانواده محترم مسئلت مینمایم.
سیدعباس عراقچی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
