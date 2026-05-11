«جهاد زنان» در کلام امام علی(ع)

امام علی(ع) در بخشی از حکمت ۱۳۶ «نهج البلاغه» می فرماید: «وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ»؛ (جهادِ زن، شوهرداری شایسته است)، به سبب آن که در میدان جهاد، مشکلات فراوانی وجود دارد: هم بذل مال است (در زمانی که مجاهدان هزینه های خود را از سلاح و مرکب و غذا می پرداختند) و هم بذل جان و هم جدایی از زن و فرزند و بستگان و در بسیاری از موارد، جراحات سخت جسمی. زن ها نیز هنگامی که در برابر مشکلاتِ خانه داری و گاه اعتراضات و زخم زبان های شوهر قرار می گیرند اگر تحمل و بردباری نشان دهند جهاد مهمی را انجام داده اند.



«اصبغ بن نباته» که از یاران خاص حضرت علی(علیه السلام) است از آن حضرت نقل می کند که فرمود: «کَتَبَ اللهُ الْجِهَادَ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَجِهادُ الرَّجُلِ بَذْلُ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ حَتّی یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللهِ وَ جِهادُ الْمَرْأَةِ أنْ تَصْبِرَ عَلَی ما رَأَی مِنْ أَذَی زَوْجِهَا وَ غَیْرَتِهِ» (۱)؛ (خداوند، جهاد را بر مردان و زنان واجب کرده است. جهاد مرد در این است که مال و جان خود را انفاق کند تا آنجا که در راه خدا شهید شود و جهاد زن در این است که در برابر آزاری که از شوهرش می بیند و در برابر تعصب ها و حساسیت های او صبر پیشه کند).



در حدیث دیگری که در کتاب «الدر المنثور» سیوطی آمده، «اسماء از طائفه انصار نزد پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) آمد در حالی که پیامبر در میان اصحابش نشسته بود. عرض کرد: پدر و مادرم به قربانت باد من به عنوان نماینده زنان خدمت شما آمده ام.

جانم به فدایت باد بدان هیچ زنی در شرق و غرب نیست که آمدن مرا نزد تو شنیده باشد مگر این که او هم همین رأی و نظر مرا دارد. خداوند تو را به حق به سوی مردان و زنان مبعوث کرده ما به تو و خدایی که تو را فرستاده ایمان آورده ایم، ولی ما زنان در حقیقت در محاصره و گرفتار محرومیت هایی هستیم، باید در خانه بنشینیم و خواسته های مردان را به جای آوریم، فرزندان شما را متولد سازیم؛ ولی شما گروه مردان بر ما برتری پیدا کرده اید در جمعه و جماعات، عیادت بیماران و تشییع جنازه و حج بعد از حج و از همه اینها بالاتر جهاد در راه خداست.

هنگامی که یکی از شما به عنوان حج یا عمره یا شرکت در جهاد خارج می شود ما اموالتان را حفظ می کنیم، برای شما لباس می بافیم و اولاد شما را پرورش می دهیم. ای رسول خدا! در چه پاداشی با شما شریک هستیم؟



پیغمبر(صلی الله علیه وآله) با تمام صورت به سوی اصحابش برگشت، سپس فرمود: سخن این زن را شنیدید؟ هرگز بهتر از این سؤال در امر دین از کسی شنیده اید؟

همگی عرض کردند: ای رسول خدا! ما باور نمی کردیم زنی به چنین مطالبی برسد [و چنین سخن بگوید] آن گاه پیغمبر(صلی الله علیه وآله) رو به او کرد و فرمود: «اِنْصَرِفی أیَّتُهَا الْمَرْاَةَ وَ أعْلَمِی مَنْ خَلْفَکَ مِنَ النِّساءِ أنَّ حُسْنَ تَبَعُّلِ إِحدَاکُنَّ لِزَوْجِهَا وَ طَلَبَهَا مَرْضَاتَهُ وَ اِتِّبَاعَهَا مُوافَقَتَهُ یَعْدِلُ ذلِکَ کُلِّهِ»؛ (بانو برگرد و به زنانی که پشت سر تو هستند [و از طرف آنها آمده ای] اعلام کن که شوهرداریِ یکی از شما به صورت شایسته و به دست آوردن خشنودی او و پیروی از موافقتش معادل تمام این اعمال خیر است). «فَأدْبَرَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ تُهَلِّلُ وَ تُکَبِّرُ اسْتِبْشاراً» (۲)؛ (آن زن بازگشت و از روی شادی تکبیر و لا اله الا الله می گفت).(۳)

