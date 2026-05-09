یادواره شهدای افغانستانی لشکر فاطمیون و جنگ رمضان در بهشت زهرا(س) برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت سالروز تأسیس لشکر فاطمیون، همزمان با یادواره شهدای این لشکر و شهدای جنگ رمضان، روز جمعه (۱۸ اردیبهشت) در گلزار شهدای بهشت زهرا(س) برگزار شد.
حجتالاسلام سیدمحمد حسینی، سخنران این مراسم، با اشاره به پیوند دیرینه اتباع افغانستان با فرهنگ ایثار و شهادت، بر تداوم مسیر مدافعان حرم و آمادگی برای جانفشانی در راه حفظ آرمانهای جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
در این مراسم که با حضور خانواده شهدا و رزمندگان لشکر فاطمیون برپا شده بود، برنامههای متنوع دیگری از قبیل مداحی، نقاشی و رنگآمیزی برای کودکان و مسابقه نیز برگزار شد.
در پایان این مراسم، مزار شهدای فاطمیون، شهدای جنگ رمضان و سرداران شهید «حاجیزاده» و «باقری» توسط خانوادههای معظم شهدا گلباران شد.
