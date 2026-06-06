به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ غلامرضا تاج، رئیس اداره چایخانه‌ها و مواکب حرم مطهر رضوی از میزبانی ویژه از زائران و مجاوران در دهه ولایت خبر داد و گفت: همزمان با ایام فرخنده عید سعید غدیر خم، یک میلیون و ۷۰۰ هزار عدد شیرینی، کیک و بسته‌های متبرک در کنار چای و دمنوش، به‌صورت شبانه‌روزی در چایخانه‌های حرم مطهر توزیع می‌شود.

وی با تشریح جزئیات این میزبانی اظهار کرد: با هدف تکریم زائران و مجاورانی که برای عرض تبریک این ایام فرخنده به محضر امام هشتم (ع) مشرف می‌شوند، از شام میلاد امام هادی (ع) تا روز عید سعید غدیر خم، ویژه‌برنامه پذیرایی ویژه در تمامی چایخانه‌های فعال حرم مطهر در دستور کار قرار گرفته است.

تاج افزود: در این بازه زمانی، پیش‌بینی شده است که بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار قلم اقلام متبرک شامل ۸۰۰ هزار عدد شیرینی و ۹۰۰ هزار عدد کیک و سایر بسته‌های متبرک، در کنار چای و انواع دمنوش‌های گیاهی بین زائران توزیع شود.

خدمت‌رسانی شبانه‌روزی ۲ هزار خادم و داوطلب

رئیس اداره چایخانه‌ها و مواکب حرم مطهر رضوی با اشاره به حجم بالای خدمت‌رسانی در این دهه خاطرنشان کرد: برای ارائه خدمات شایسته، در هر ۲۴ ساعت حدود دو هزار نفر در قالب ۱۶ گروه خدمتی مشغول به فعالیت هستند. این تیم‌های خدمتی شامل چهار کشیک ثابت حرم مطهر و ۱۲ موکب و گروه‌های مردمی داوطلب از شهرهای مختلف کشور هستند که با عشق و ارادت به ساحت خدمت رضوی، در این امر خیر مشارکت می‌کنند.

تاج ادامه داد: پذیرایی از زائران در این ایام به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود تا زائرانی که در ساعات مختلف شب و روز، به‌ویژه در زمان‌های منتهی به جشن‌های عید غدیر در حرم حضور دارند، از این خوان پربرکت بهره‌مند شوند.

استقرار چایخانه‌ها در چهار سوی حریم رضوی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پراکندگی جغرافیایی این مراکز اشاره کرد و گفت: چایخانه‌های حرم مطهر رضوی در چهار جهت اصلی و در صحن‌های کوثر (جنوب‌شرقی)، غدیر (جنوب‌غربی)، امام حسن مجتبی (ع) (شمال‌شرقی) و باغ رضوان (شمال‌غربی) مستقر هستند تا دسترسی زائران در تمامی بخش‌های حرم به این خدمات تسهیل شود.

رئیس اداره چایخانه‌ها و مواکب حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: تمامی تلاش خادمان و نظارت‌های بهداشتی بر این است که میزبانی از زائران در این عید بزرگ، با حفظ کرامت زائر و در بالاترین سطح کیفی انجام گیرد تا خاطره‌ای شیرین و معنوی از زیارت در دهه ولایت در ذهن محبان اهل‌بیت (ع) نقش ببندد.

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