تولیت حرم امام علی(ع) متولی ساخت ضریح جدید حرم سبزقبا(ع) دزفول شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سید عیسی الخرسان عصر شنبه با حضور در حرم حضرت سبزقبا(ع) دزفول، با دردناک توصیف کردن هتک حرمت آشوبگران به ساحت حضرت سبزقبا(ع)، افزود: تولیت علوی عراق با تمام توان در بازسازی مرقد حضرت محمد بن موسی الکاظم، معروف به سبزقبا(ع)، مشارکت خواهد داشت.
وی ادامه داد: ضریح مقدس حرم حضرت سبزقبا(ع) در کارگاه آستان مقدس امیرالمومنین(ع) به بهترین نحو ساخته و در آیینی با حضور مردم مؤمن و مقاوم دزفول نصب خواهد شد.
تولیت آستان مقدس علوی با تاکید بر ضرورت تقویت ارتباط شهرهای نجف و دزفول گفت: نجف، شهر امیرالمومنین(ع)، شهر دانش و دانشمندان است و دزفول نیز شهر ایستادگی، مقاومت، علم و همچنین شهر شیخ مرتضی انصاری است.
به گزارش ایرنا، آشوبگران مسلح در ۱۸ دی ۱۴۰۴ با هتک حرمت حرم حضرت سبزقبا(ع) در دزفول، این آستان مقدس را تخریب و به آتش کشیدند و خسارتهای گستردهای به این مکان مقدس وارد کردند.
آشوبگران همچنین علاوه بر تخریب و آتش زدن حرم حضرت سبزقبا(ع)، ۱۰ مسجد و حسینیه و ۲۴ شعبه بانکی را نیز در این شهر به آتش کشیدند و خسارتهای قابل توجهی به اماکن مذهبی دزفول وارد کردند.
محمد بن موسی کاظم(ع) ملقب به سبزقبا، از فرزندان امام هفتم شیعیان و برادر تنی علی بن موسیالرضا(ع)، امام هشتم شیعیان، است.
سید محمد سبزقبا(ع) از اولاد امام موسی بن جعفر(ع)، سیدی جلیلالقدر و با کرامت بود که بر اثر ظلم و ستم خاندان پلید عباسی و به قصد تبلیغ افکار پدر و ترویج امامت برادرش، از مدینه خارج شد و پس از عبور از بیابانهای شبهجزیره عربستان، از بصره به خرمشهر و از آنجا به اهواز و سپس وارد شهر دزفول شد و چون بیشتر اوقات مانند دیگر علویان لباس سبز بر تن میکرد، او را سبزقبا میگفتند.
شیخ مرتضی انصاری، از جمله نوابغ جهان تشیع، در روز عید غدیر سال ۱۲۱۴ قمری در شهر دزفول چشم به جهان گشود. این فقیه صاحبسبک پس از شیخ محمدحسن صاحب جواهر، ریاست و اداره حوزه علمیه نجف را از سال ۱۲۶۶ تا ۱۲۸۱ قمری، به مدت ۱۵ سال، بر عهده داشت و در این مدت زعامت شیعیان جهان را نیز عهدهدار بود.
شیخ انصاری پس از سالها خدمت به معارف اهل بیت(ع)، سرانجام در هجدهم جمادیالثانی ۱۲۸۱ قمری چشم از جهان فانی فروبست و به خانه بقا شتافت و پیکر مطهرش پس از تشییعی کمنظیر، در حجرهای متصل به بابالقبله صحن مجلل امیرالمومنین علی(ع) به خاک سپرده شد.
