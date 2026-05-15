مفهوم «مبعوث شدن مردم» در بیانات رهبر شهید و رهبر جدید

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: در بیانات رهبر شهید و رهبر جدید «مبعوث شدن مردم» به چه معناست و چه اقتضائاتی دارد؟
در منظومه فکری رهبر شهید، آیتالله سید علی حسینی خامنهای قدّساللهنفسهالزکیه و رهبر جدید، آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای دامظلهالعالی، مفهوم «مبعوثشدن مردم» از جایگاهی کلیدی و سرنوشتساز برخوردار است. این تعبیر که ریشه در آموزههای عمیق اسلامی و انقلابی دارد، بیانگر نقشآفرینی ملت در بزنگاههای تاریخی و مقابله با چالشهای اساسی است. در ادامه، با واکاوی دقیق بیانات این دو رهبر، (۱) تلاش خواهیم کرد تا ابعاد گوناگون این پدیده را روشن بسازیم.
نکاتی در باب مفهوم «مبعوثشدن مردم»
نکته اول: مأموریت الهی مردم
در بیانات رهبر شهید، «مبعوثشدن مردم» بهوضوح بهعنوان یک راهکار قطعی و نهایی برای مقابله با بحرانها و توطئههای دشمنان، بهویژه «فتنههای آمریکایی - صهیونیستی» مطرح میشود. ایشان پس از اشاره به نقش مردم در خاموشکردن آتش فتنه، بهعنوان یک قاعده کلی و یک سنت الهی بیان میکنند: «پسازاین هم اگر حادثهای برای کشور به وجود بیاید، خدای متعال این مردم را برای مقابله با آن مبعوث خواهد کرد و مردم کار را تمام میکنند.»
استفاده از واژه «مبعوث» در اینجا، حضور مردم را از یک کنشگری سیاسی صرف، به یک مأموریت مقدس ارتقا میدهد. همانطور که پیامبران برای هدایت و نجات امت خود مبعوث میشدند، در این دیدگاه، «ملت» در بزنگاههای تاریخی، برای نجات انقلاب و کشور خود از جانب خداوند «مبعوث» میشود.
اقتضای این امر، داشتن «بصیرت» برای تشخیص لحظه نیاز و درک عمق توطئه دشمن است. مردم باید بتوانند مرز میان اعتراض بهحق مانند اعتراض بازاریها و فتنه سازمانیافته دشمن را تشخیص دهند و با حضور آگاهانه خود، حجت را بر همگان تمام کرده و نقشه دشمن را خنثی سازند. این حضور، یک واکنش احساسی و هیجانی نیست، بلکه یک اقدام مبتنی بر تکلیف و آگاهی است که سرنوشت کشور را رقم میزند. مردم در این نقش، نه پیادهنظام یک جریان سیاسی، بلکه عاملان مستقیم اراده الهی برای حفظ نظام اسلامی هستند.
نکته دوم: مردم، صاحبان اصلی کشور و انقلاب
مفهوم «مبعوثشدن» ریشه در این اصل بنیادین دارد که انقلاب اسلامی، کشور را به صاحبان اصلی آن یعنی «ملت» بازگرداند. رهبر شهید با اشاره به این دستاورد امام خمینی رحمةاللهعلیه که حکومت را از «فردی و استبدادی» به «حکومتی که مردم همهکاره آن هستند» تبدیل کرد، زمینه را برای درک این مأموریت مردمی فراهم میکند.
وقتی مردم صاحب اصلی کشور هستند، حفاظت از آن در برابر خطرات نیز وظیفه اصلی خودشان است؛ بنابراین، «مبعوثشدن» درواقع همان به فعلیت رسیدن و تجلی عینی این مسئولیت است. این امر باروحیه «ما میتوانیم» که امام خمینی رحمةاللهعلیه در ملت دمید، پیوندی ناگسستنی دارد. ملتی که به خودباوری رسیده و خود را تحقیرشده و عقبافتاده نمیداند، قادر است این رسالت بزرگ را بر دوش بکشد.
اقتضای این نگاه آن است که مردم همواره خود را حافظان و نگهبانان اصلی انقلاب بدانند و منتظر نمانند تا صرفاً دستگاههای دولتی یا نظامی به وظیفه خود عمل کنند. همانطور که در بیانات رهبر شهید آمده، باوجوداینکه دستگاههای انتظامی، بسیج و سپاه به مسئولیت خود عمل کردند، اما آنچه کار را تمام کرد، «وارد شدن مردم به میدان بود.» این یعنی مردم نقش حاشیهای ندارند، بلکه نقش تعیینکننده و تمامکننده را در حفظ امنیت و اساس نظام ایفا میکنند.
نکته سوم: اقامه حق و مقابله با سامریهای زمانه
در بیانات رهبر جدید، آیتالله سید مجتبی خامنهای دامظلهالعالی نیز مبعوث شدن مردم تکرار شده است. ایشان با اشاره به داستان حضرت موسی علیهالسلام و غیبت چهلروزه ایشان که با گوسالهپرستی قوم بنیاسرائیل همراه شد، امت اسلامی را در موقعیتی متفاوت توصیف میکنند. امت اسلامی پس از فقدان رهبر، دچار انحراف و گمراهی نشد، بلکه برعکس، مردم «برای اقامه حق و مقابله با باطل مبعوث شدند».
این «بعثت» یک آزمون بزرگ وفاداری و استقامت پس از یک ضایعه عظیم است. مردم مأموریت یافتند تا در غیاب رهبر شهید خود، همچون کوههای استوار در برابر «سامری و گوسالهاش» که نماد فتنهانگیزان داخلی و انحرافات فکری است، بایستند و مانند گدازههای آتشین بر سر «متجاوزان و فرعونیان» که نماد دشمنان خارجی و مستکبران عالم است، فرود آیند.
اقتضای این بعثت، پایداری بر اصول و عدم تزلزل در برابر وسوسههای انحراف است. این مأموریت صرفاً سیاسی یا نظامی نیست، بلکه یک رسالت اعتقادی و معنوی برای حفظ «حق» و مبارزه با «باطل» در همه اَشکال آن است. این نگاه مستلزم آن است که مردم علاوه بر حضور فیزیکی، ازنظر فکری و عقیدتی نیز مسلح باشند تا بتوانند حق را از باطل تشخیص داده و از اصالت مسیر انقلاب در برابر تحریفها و بدعتها دفاع کنند.
نکته چهارم: تبدیلشدن به قدرت نهایی و تمامکننده در معادلات
هر دو بیان رهبر شهید و رهبر جدید، بر این نکته اشتراک دارند که «مبعوثشدن مردم» به معنای به صحنه آمدن یک قدرت بیبدیل و نهایی است که کار را به نفع جبهه حق یکسره میکند. رهبر شهید صراحتاً میفرمایند «مردم کار را تمام خواهند کرد». رهبر جدید نیز مردم را به «گدازههای آتشین» تشبیه میکنند که بر سر دشمن فرود میآیند. این نشان میدهد که در منظومه فکری این دو رهبر، قدرت مردم یک قدرت تشریفاتی یا صرفاً مشروعیتبخش نیست، بلکه یک قدرت عملیاتی و تعیینکننده است.
دشمنی که با تمام امکانات اطلاعاتی و جاسوسی خود فتنهای را طراحی میکند، درنهایت در برابر این قدرت مبعوث شده، شکست میخورد. اقتضای این جایگاه آن است که تهدیدهای دشمن مانند «همه گزینهها روی میز است» یا «حرکت ناوها»، نباید در اراده این ملت خللی ایجاد کند؛ زیرا ملتی که به نقطه «بعثت» میرسد، از یک ملت عادی به یک «امت رسالتمدار» تبدیل میشود که با اتکا به نیروی الهی، هر قدرتی را به چالش میکشد.
همانطور که رهبر شهید تأکید میکنند، این ایستادگی تا جایی ادامه مییابد که «ملت ایران با ثبات و استقامت و تسلط کامل بر امور، باعث یأس دشمن شود.» این یأس دشمن، تنها زمانی حاصل میشود که بفهمد حریف او نه یک دولت یا یک ارتش، بلکه یک ملت مبعوث شده و همیشه در صحنه است.
نتیجه:
تحلیل دیدگاههای رهبر شهید و رهبر جدید نشان میدهد که «مبعوثشدن مردم» فراتر از یک شعار، یک دکترین راهبردی در تداوم انقلاب اسلامی است. این مفهوم، برآیند پیوند میان «اراده الهی» و «نقشآفرینی آگاهانه ملت» است که در آن، مردم از جایگاه شهروندانی منفعل به «کارگزاران مستقیم الهی» ارتقا مییابند.
در یک جمعبندی کلی، مبعوثشدن مردم به معنای خروج از حصار تردید و ورود به میدان «اتمامحجت» است. اقتضای این بعثت، مجهز شدن به سلاح «بصیرت» برای عبور از فتنههای غبارآلود، خودباوری و احساس مسئولیت به کشور و استقامت در برابر انحرافات داخلی ـ سامریهای زمانه ـ و تهاجمات خارجی ـ فرعونیان ـ است.
این حضورِ تکلیفمدارانه، قدرتی نهایی و تمامکننده ایجاد میکند که نهتنها محاسبات مادی دشمن را برهم میزند، بلکه با تبدیل «ملت» به یک «امت رسالتمدار» ثباتی را به ارمغان میآورد که ثمره نهایی آن، یأس کامل دشمن و تضمین سلامت مسیر انقلاب در بزنگاههای سختِ پس از فقدان رهبران است؛ بنابراین، بعثت مردم، ضامن بقا و تکامل نظام در برابر پیچیدهترین بحرانهای پیش رو است.
پینوشتها:
۱. برای مطالعه بیشتر، رک: سخنرانی امام شهید سید علی حسینی خامنهای قدّساللهنفسهالزکیه در دیدار اقشار مردم به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۱۲/۱۰/۱۴۰۴، لینک: www.leader.ir/fa/content/۲۸۵۲۲؛ پیام حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای رهبر معظّم انقلاب اسلامی بهمناسبت چهلمین روز شهادت قائد عظیمالشأن انقلاب قدّساللهنفسهالزکیه و مسائل مهم مربوط به جنگ تحمیلی سوم، ۲۰/۰۱/۱۴۰۵
