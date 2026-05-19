پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به نامه جمعی از فعالان مردمی حوزه جمعیت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه ابراز محبت و تسلیت جمعی از فعالان مردمی حوزه جمعیت به مناسبت شهادت قائد عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی (قدس‌الله نفسه‌الزکیه) به مسأله افزایش جمعیت و نسبت آن با قدرت و تمدن ایران اسلامی اشاره کرده و بر تلاش روزافزون فعالان مردمی حوزه جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری تأکید کردند.

متن پاسخ رهبر معظم انقلاب که به مناسبت روز ملی جمعیت منتشر شده، به شرح زیر است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

با سلام و تشکر از ابراز محبت و مسئولیت‌شناسی فعالان دلسوز حوزه‌ی جمعیت؛

از جمله دستاوردهای ذی‌قیمت دفاع مقدس سوم و نعمت عظیم بعثت بی‌نظیر ملت که بر همگان آشکار شده، برآمدن ایران در مُستَوای قدرتی بزرگ و تأثیرگذار است. بی‌شک استمرار این وضع و وصول به درجه‌ی مطلوب‌تری از آن، نسبت مستقیمی با مسئله‌ی جمعیت می‌یابد. به مسئله‌ی لزوم افزایش جمعیت، گاه از منظر لزوم جبران کاستی‌های ناشی از بعضی سیاستهای گذشته نگریسته می‌شود؛ ولی افزون بر آن، با پیگیری مجدّانه‌ی سیاست صحیح و حتمی افزایش جمعیت، ملت بزرگ ایران قادر خواهد بود، در آینده نقش‌آفرینی‌های بزرگ و جهش‌هایی راهبردی را تجربه کرده، قدم‌های بلندی را در جهت خلق تمدن نوین ایران اسلامی بردارد. از این رو، تلاش روزافزون فعالان مردمی حوزه‌ی جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری می‌تواند تأثیر قابل توجهی در جهت تأمین این #آینده‌_روشن داشته باشد.

از سویی دیگر، این امر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رهبر عظیم‌الشأن شهیدمان اعلی‌الله مقامه‌الشریف بوده است که در بسیاری از جلسات، مراودات، و دیدارهای عمومی و اختصاصی بر آن تأکید داشتند و همچنان از مهم‌ترین مسائل راهبردی نظام قلمداد می‌شود. امید است تلاش‌های خالصانه‌ی شما عزیزان در پناه دعای خیر سرورمان عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف به نتایج پرباری منتهی شود ان‌شاءالله.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای ۲۹/اردیبهشت/۱۴۰۵

