به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ به مناسبت فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت امام رضا(ع)، محفل ادبی و شعرخوانی «عصر شعر زمزمه قدسیان» با حضور شاعران برجسته استان گیلان در رشت برگزار می‌شود.

این مراسم با همکاری اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان و کانون خدمت رضوی شهرستان رشت، روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۶ در سالن جلسات کتابخانه مرکزی رشت برگزار خواهد شد.

در این محفل ادبی، جمعی از شاعران برجسته استانی تازه‌ترین سروده‌های خود را در وصف هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) قرائت خواهند کرد.

همچنین «پرنیا قربانی» شاعره ۱۰ ساله و دارنده مقام استانی شعر نیز از دیگر مهمانان این مراسم خواهد بود که اشعاری در وصف امام مهربانی‌ها قرائت می‌کند.

برگزارکنندگان این مراسم هدف از برپایی «عصر شعر زمزمه قدسیان» را ترویج فرهنگ رضوی، گسترش فعالیت‌های ادبی و هنری با محوریت اهل‌بیت(ع) و ایجاد فضایی معنوی برای علاقه‌مندان شعر و ادب عنوان کردند.

