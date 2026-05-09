جنجال در مصر پس از اعزام نیروهای هوایی این کشور به امارات

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از افشای حضور نیروهای هوایی مصر در امارات، بحث گسترده‌ای در مورد انطباق این اقدام با قانون اساسی مصر که نقشی را برای مجوزدهی پارلمان تعیین می‌کند، برانگیخته شده است.

گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، بسیاری از فعالان، متن ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر را که موافقت اکثریت دو سوم پارلمان را قبل از اعزام نیروهای مسلح در مأموریت‌های جنگی خارج از کشور الزامی می‌کند، منتشر کردند.

به نقل از روسیا الیوم، مصطفی بکری، عضو پارلمان مصر در مورد این بحث جاری اظهار داشت: «موافقت پارلمان جهت اعزام نیروهای مسلح به خارج از کشور برای ماموریت‌های جنگی لازم است، اما این نیروها برای مشارکت در جنگ اعزام نشده‌اند.»

در حالی که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با برپایی پایگاه‌های دشمن در خاک خود اجازه حملات به ایران را فراهم کرده‌اند؛ بکری اظهار کرد که هیچ کشور عربی حوزه خلیج فارس در جنگ شرکت نکرده یا آمادگی خود را برای ورود به جنگ با ایران اعلام نکرده است.

وی تأکید کرد که نیروهای مصری تنها برای مشارکت در طرح دفاعی اعزام شده‌اند.

در مورد دلیل اعلام این موضوع توسط امارات و نه مصر، وی گفت: «این یک توافق مصری-اماراتی است.» وی افزود: «آیا عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر مخفیانه با محمد بن زاید به پایگاه هوایی مصر رفت؟ بلکه تلویزیون در حال فیلمبرداری بود و اعلام این موضوع از سوی امارات برای همه مهم بود و با توافق مصر صورت گرفت.»

وی با اشاره به اینکه ایجاد تردید و جدل، صرف نظر از مواضع مصر ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد که افشای این موضوع «مورد توافق بوده و حامل پیام مهمی است.»

بکری اظهار کرد که بحث و جنجال جاری «صرفاً یک شوخی بی‌معنی با هدف مشخص» است.

در اقدامی غافلگیرکننده، امارات روز پنجشنبه برای اولین بار از استقرار نیروهای هوایی مصر در خاک خود پرده برداشت؛ این اقدام در بحبوحه سفر عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، به ابوظبی و دیدارش با رئیس امارات، محمد بن زاید، صورت گرفت.

خبرگزاری امارات گزارش داد که السیسی و بن زاید از پایگاه شکاری مصر مستقر در این کشور بازدید کرده و از آمادگی و تلاش‌های انجام شده جهت تقویت قابلیت‌های عملیاتی و آمادگی برای چالش‌های مختلف مطلع شدند.

وزارت دفاع امارات تصاویری از بازدید السیسی و بن زاید و بازرسی نیروی هوایی مصر منتشر کرد که در آن حضور جنگنده‌های رافال مصری به همراه خدمه آنها دیده می‌شد.

