بُت طلایی ترامپ در فلوریدا تقدیس شد! + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بُت طلایی ۶ متری دونالد ترامپ که در فلوریدا نصب شده از سوی کشیش‌های پیرو رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا تقدیس شد!

رهبران مذهبی هوادار ترامپ گرد مجسمه‌ بزرگ او با روکش طلا جمع شدند و مراسم «تقدیس» به جا آوردند.

این مجسمه در املاک ترامپ در فلوریدا نصب شده و کشیش مارک برنز، مشاور مذهبی نزدیک ترامپ هدایت مراسم را بر عهده داشت.

در بخشی از این مراسم حاضران طی تماس تلفنی با ترامپ به اظهارات او گوش می‌دهند و وی را تشویق می‌کنند.

