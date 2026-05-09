بُت طلایی ترامپ در فلوریدا تقدیس شد! + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بُت طلایی ۶ متری دونالد ترامپ که در فلوریدا نصب شده از سوی کشیشهای پیرو رئیسجمهور جنایتکار آمریکا تقدیس شد!
رهبران مذهبی هوادار ترامپ گرد مجسمه بزرگ او با روکش طلا جمع شدند و مراسم «تقدیس» به جا آوردند.
این مجسمه در املاک ترامپ در فلوریدا نصب شده و کشیش مارک برنز، مشاور مذهبی نزدیک ترامپ هدایت مراسم را بر عهده داشت.
در بخشی از این مراسم حاضران طی تماس تلفنی با ترامپ به اظهارات او گوش میدهند و وی را تشویق میکنند.
