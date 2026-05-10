مشهد نامزد «پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی» در سال ۲۰۳۰ شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ انوشیروان محسنی بندپی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شهر مشهد را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران برای کسب عنوان پایتخت گردشگری سازمان همکاری اسلامی (OIC) در سال ۲۰۳۰ انتخاب کرد.
این تصمیم که در پی بررسیها در دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری اتخاذ شده، گامی برای تقویت جایگاه ایران در نقشه گردشگری بینالمللی و جذب زائران و گردشگران از سراسر جهان اسلام محسوب میشود.
این اقدام که با محوریت دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری و همکاری بخشهای توسعه گردشگری خارجی انجام شده، برپایه پتانسیلهای بینظیر مشهد مقدس در حوزههای گردشگری مذهبی، فرهنگی و برخورداری از زیر ساختهای پیشرفته اقامتی انجام شده است. مشهد به عنوان کانون تپنده گردشگری زیارت در منطقه، سالانه میزبان میلیونها زائر است و همین ویژگی، شانس این شهر را برای تصاحب این عنوان بینالمللی در سال ۲۰۳۰ دو چندان میکند.
فرآیند نهایی انتخاب پایتخت گردشگری، پس از بررسیهای تخصصی در نشست اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در تاشکند ازبکستان، وارد مرحله سرنوشت ساز خواهد شد. در نهایت شهر منتخب در نشست وزرای گردشگری کشورهای عضو (OIC) که قرار است از ۱۰ تا ۱۲ آذرماه سال جاری در دوحه قطربرگزار شود، به صورت رسمی معرفی میشود.
کارشناسان معتقدند انتخاب احتمالی مشهد به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی، نه تنها فرصتی طلایی برای بازنمایی چهره واقعی و جذاب ایران در سطح جهانی است، بلکه میتواند محرکی قوی برای توسعه زیر ساختها، تقویت دیپلماسی فرهنگی و رونق اقتصادی در شرق کشور باشد.
انتظار میرود با نهایی شدم این نامزدی، برنامهریزیهای کلان برای میزبانی شایسته از این رویداد بینالمللی در سال۲۰۳۰از هم اکنون در دستور کار قرار گیرد.
..........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما