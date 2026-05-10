یونیسف در روز اروپا از حمایت اتحادیه اروپا از کودکان افغانستان قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) همزمان با فرارسیدن روز اروپا (۹ می)، از همکاری همیشگی و حمایت پیگیر اتحادیه اروپا از برنامه‌های حمایتی برای کودکان در افغانستان قدردانی کرد.

یونیسف در پیامی که امروز (۲۰ اردیبهشت) به همین مناسبت منتشر شد، اعلام کرد این نهاد با همکاری نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان و اداره کمک‌های بشردوستانه و حفاظت مدنی اروپا، همچنان به ارائه خدمات حیاتی و کمک‌های نجات‌بخش برای کودکان در سراسر افغانستان ادامه می‌دهد.

در پیام رسمی یونیسف تأکید شده است که مشارکت درازمدت اتحادیه اروپا نقش مهمی در تداوم برنامه‌های بشردوستانه، به‌ویژه در بخش‌های درمان، تغذیه، آموزش و حمایت از کودکان آسیب‌پذیر داشته است.

افغانستان در سال‌های اخیر با بحران‌های انسانی، اقتصادی و محدودیت‌های گسترده اجتماعی روبه‌رو بوده و نهادهای امدادرسان بارها نسبت به افزایش نیاز کودکان به خدمات اساسی هشدار داده‌اند.

یونیسف می‌گوید همکاری با شرکای بین‌المللی، از جمله اتحادیه اروپا، برای ادامه این حمایت‌ها همچنان حیاتی و تعیین‌کننده است.

