به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج نظرسنجی برنامه «اولپان شیشی» که شامگاه جمعه (شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی) منتشر شد، از افزایش تمایل اسرائیلی‌ها به تغییرات سیاسی حکایت دارد.

بر اساس این نظرسنجی، اکثریت قاطع ۵۸ درصدی شرکت‌کنندگان اعلام کردند که تمایلی به ادامه نخست‌وزیری «بنیامین نتانیاهو» در دوره آینده ندارند و خواهان نامزد دیگری هستند، در حالی که تنها ۳۲ درصد از ماندن او در این پست حمایت کردند.

نتایج این نظرسنجی که توسط موسسه «میدگام» انجام شده، نشان‌دهنده باور گسترده در میان افکار عمومی صهیونیست‌ها به وابستگی تصمیمات امنیتی به خارج است؛ ۶۷ درصد شرکت‌کنندگان معتقدند که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، تعیین‌کننده واقعی سیاست‌های امنیتی این رژیم است، در حالی که تنها ۲۲ درصد معتقدند «نتانیاهو» زمام این تصمیمات را در دست دارد.

نکته غافلگیرکننده این بود که حتی در میان هواداران «ائتلاف حاکم نتانیاهو» نیز ۴۷ درصد معتقدند «ترامپ» تصمیم‌گیرنده اصلی امور امنیتی است، در مقابل ۴۳ درصدی که بر نقش «نتانیاهو» تأکید داشتند.

۵۶ درصد عملکرد نتانیاهو در جنگ با حزب‌الله را ضعیف دانستند

در زمینه مدیریت نبردهای میدانی، ۵۶ درصد از صهیونیست‌ها عملکرد نتانیاهو در جنگ علیه حزب‌الله را ضعیف ارزیابی کردند و تنها ۳۹ درصد آن را خوب دانستند. وضعیت «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم نیز بهتر نبود و ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان عملکرد او را ضعیف دانستند و تنها ۳۱ درصد از آن رضایت داشتند.

در مقابل، «ایال زامیر»، رئیس ستاد کل ارتش رژیم، از حمایت و اعتماد قابل قبولی برخوردار شد؛ به‌طوری که ۵۹ درصد عملکرد او در جنگ لبنان را خوب ارزیابی کردند و تنها ۲۸ درصد به او نمره پایینی دادند.

در مقایسه‌ای مستقیم میان سه چهره برجسته سیاسی برای سنجش شایستگی مدیریت رژیم، «گادی آیزنکوت»، رئیس پیشین ستاد ارتش، با ۳۸ درصد در صدر قرار گرفت، پس از او «نتانیاهو» با ۲۷ درصد و در نهایت «نفتالی بنت» با ۱۲ درصد جای گرفتند.

داده‌های مقایسه‌ای دقیق، تفاوت‌های زیر را میان این سه سرکرده سیاسی نشان می‌دهد:

تأمین منافع رأی‌دهندگان: «آیزنکوت» با ۲۸ درصد اول، «نتانیاهو» با ۲۵ درصد دوم و «بنت» با ۱۶ درصد سوم شدند.

مدیریت امنیت: «آیزنکوت» با تکیه بر پیشینه نظامی خود با ۳۶ درصد در صدر ماند، «نتانیاهو» با ۳۳ درصد در رتبه دوم و «بنت» با ۱۲ درصد در آخر قرار گرفتند.

مدیریت اقتصادی: «بنت» با ۲۸ درصد به عنوان بهترین مدیر اقتصادی شناخته شد، پس از او «نتانیاهو» با ۲۶ درصد و «آیزنکوت» با ۱۶ درصد قرار گرفتند.

مدیریت شکاف داخلی: «نتانیاهو» با ۲۰ درصد، «ناتوان‌ترین فرد در ترمیم شکاف‌های داخلی» معرفی شد. «آیزنکوت» با ۲۷ درصد و «بنت» با ۲۱ درصد در رتبه‌های اول و دوم قرار گرفتند.

نگرانی ۵۳ درصدی از تداوم مسیر دموکراتیک

پاسخ‌ها بیانگر نگرانی فزاینده عمومی در خصوص ثبات نهادهای سیاسی و قضایی رژیم در پی رویدادهای هفته گذشته بود؛ رویدادهایی که شامل فشار شدید بر اعضای «کنست» از حزب «لیکود» برای فیلم‌برداری از خود هنگام رأی‌گیری جهت انتخاب «بازرس دولت»، و همچنین تجمعات اعتراضی یهودیان تندرو مقابل منزل نایب رئیس دیوان عالی، قاضی «نوعام سولبرگ» بود.

بر این اساس، ۵۳ درصد از شرکت‌کنندگان اقرار کردند که به طور کلی نگران تداوم مسیر دموکراتیک در سرزمین‌های اشغالی هستند، در حالی که ۳۸ درصد نسبت به این موضوع ابراز بی‌تفاوتی یا عدم نگرانی کردند.

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