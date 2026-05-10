سومین شماره مجله عهد ویژه نامه قائد شهید انقلاب اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سومین شماره مجله فارسی عهد ویژه اندیشه قائد شهید انقلاب اسلامی با ۱۱ مقاله از سوی دفتر انتشارات کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین منتشر شد.

این شماره با مقالاتی از دکتر سید رضا موسوی، مهدیه علوی فر، دکتر موسی‌الرضا صدری، دکتر یداله چوپانی و احمد نبوی و دکتر زاهد غفاری، دکتر جلیل دارا، دکتر لاله افتخاری، دکتر مرضیه غلامی و محسن حسینی به بررسی ابعاد مختلف اربعین در اندیشه امام شهید حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای، می‌پردازد.

عناوین مقالات عبارتند از :

۱. هویت و کارکرد اربعین حسینی در منظومه فکری حضرت آیةالله خامنه‌ای

۲. پیوند پیاده‌روی اربعین با مسأله مهدویت در آرای امام شهید

۳. بیداری اسلامی در راهپیمایی اربعین از دیدگاه قائد شهید.

۴. نقش اربعین در تحقق تمدن نوین اسلامی با تأکید بر سخنان رهبر شهید.

۵. مؤلفه‌های پیاده‌روی اربعین در تحقق تمدن اسلامی با تأکید بر سخنان رهبر شهید.

۶. بررسی مؤلفه‌های ولایی از پیاده‌روی اربعین و نقش آن‌ها در تحقق تمدن نوین اسلامی.

۷. زیارت اربعین راهی به سوی زیست منتظر حقیقی بر اساس اندیشه‌های امام شهید.

۸. شاخص‌های فرهنگ مقاومت در اربعین با استناد به سخنان رهبر شهید.

۹. تحلیل تمدنی پدیده اربعین با رویکرد سیاسی و فرهنگی بر اساس آرای رهبر معظم انقلاب اسلامی.

۱۰. اربعین امتداد عاشورا، بازخوانی اندیشه آیةالله العظمی خامنه‌ای

۱۱. شاخص‌های فرهنگ مقاومت در اربعین با تأکید بر بیانات قائد شهید

لازم به یادآوری است این مجله در شماره مستقل به زبان عربی با عنوان «العهد» نیز به صورت فصل‌نامه منتشر می‌شود.

