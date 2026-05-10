موسیقی وداع با «رهبر شهید» ساخته شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ قطعه موسیقی ویژه وداع با «رهبر شهید انقلاب» با آهنگسازی حبیب خزاعی‌فر به تولید رسید و به‌زودی منتشر می‌شود.

این قطعه موسیقایی که محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و در مرکز موسیقی «مأوا» به تولید رسیده، در ادامه تولید آثار مرتبط با جریان مقاومت و گرامیداشت شهدای جهان اسلام ساخته شده است.

حبیب خزاعی‌فر که پیش از این سابقه درخشانی در ساخت موسیقی آثار شاخص با موضوع دفاع مقدس و جبهه مقاومت داشته، در این اثر نیز به بازنمایی موسیقایی شکوه مقاومت پرداخته است.

سازمان هنری رسانه‌ای اوج پیش از این نیز قطعه «سید الامه» را با آهنگسازی کارن همایونفر، ویژه مراسم تشییع شهید سیدحسن نصرالله تولید و منتشر کرده بود.

